Hannover

Viele Autofahrerinnen und Autofahrerer in der Südstadt, die in diesen Tagen die Kreuzung Tiestestraße/Spielhagenstraße passieren wollen, werden plötzlich von diversen Pollern und Fahhradbügeln überrascht, die mitten auf der Straße stehen und einen Fahrstreifen einnehmen. „Was ist das denn für ein Irrsin“, schimpft ein 77-Jähriger. Künftig werde er hier nicht mehr fahren. Eine Fahranfängerin, die von der Spielhagenstraße kommend rechts in die Tiestestraße abbiegen will, sagt, sie sei völlig verunsichert gewesen, als plötzlich „ein Haufen Poller“ auf ihrer Fahrbahn standen. Eine andere Anwohnerin berichtet, dass sie im Dunkeln mit ihrem Wagen fast die Fahrradbügel gerammt habe.

Die Kreuzung Spielhagenstraße / Tiestestraße wurde abgepollert, um Stellfläche für Fahrräder zu schaffen. Quelle: Katrin Kutter

Die Kreuzung ist viel befahren, weil in unmittelbarer Nähe ein großer Rewe-Markt und der Wertstoffhof liegen, außerdem nutzen viele die Verbindung als Zubringer zu anderen Supermärkten wie Lidl und Edeka, Drogerie-, Bau- und Tierfuttermärkten an der Straße An der Weide.

Bezirksrat fordert Entschärfung der Kreuzung

Hannovers Stadtverwaltung teilt mit, dass der Bezirksrat Südstadt-Bult schon seit Langem gewünscht habe, die Kreuzung für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten. Die Maßnahme diene dazu, „den Knotenpunkt insbesondere für Fußgänger und Radfahrer unter Berücksichtigung der Belange der Feuerwehr insgesamt klarer und übersichtlicher zu gestalten“, sagt Stadtsprecherin Michael Steigerwald. Bisher sei der Kreuzungsbereich sehr großflächig und damit für Fußgänger und Radfahrer nicht sehr übersichtlich und nicht gut querbar gewesen. Steigerwald betont: „Damit die Verkehrsführung und die Poller auch bei Dunkelheit gut erkennbar sind, sind die Poller mit retroreflektierenden Banderolen ausgestattet.“ Zudem sei auch eine Bodenmarkierung geplant.

Gerade im Dunkeln kommen die neuen Fahrradbügel und Poller für Autofahrer an der Kreuzung Spielhagenstraße/Tiestestraße überraschend. Quelle: Saskia Döhner

Konflikt um Kreuzung läuft seit 2009

Tatsächlich hatte der Bezirksrat schon 2009 beantragt, die „überdimensionale Kreuzung“ zu verkleinern. Immer wieder komme es an der viel frequentierten Kreuzung zu Konflikten, die Autofahrer führen mit zu viel Tempo um die Kurve und gefährdeten Fußgänger. Die Stadt brachte zusätzliche Parkmarkierungen auf der Straße auf, um die Fahrbahn zu verengen. Doch ein in der Nähe ansässiger Unternehmer protestierte gegen die zusätzlichen Parkbuchten, weil die Lastwagen dadurch nicht mehr um die Kurve kämen. Die Markierungen wurden wieder entfernt. 2016 wurde ein erneuter Versuch, die Kreuzung zu verengen, von der Stadt abgelehnt. Die Verwaltung argumentierte damit, dass so kein zweiter Rettungsweg der Feuerwehr über Leitern und Hubrettungsgeräte für die anliegenden Häuser sichergestellt werden könnte.

Im November 2020 unternahm die SPD einen erneuten Vorstoß, die Situation sei zu dem Zeitpunkt eine ganz andere gewesen: Der Unternehmer, der 2009 gegen die Parkbuchten protestiert habe, sei dort gar nicht ansässig, und durch die neue geschaffenen Anna-Zammert-Straße sei auch ein zweiter Rettungsweg gegeben. Dieses Mal konnte sich der Bezirksrat durchsetzen.

Ein Fahrradbügel ist belegt, die anderen neun aber nicht. Quelle: Katrin Kutter

Dass die Kreuzung durch zehn Fahrradbügel, von denen zurzeit oft maximal einer belegt ist, und zwei Handvoll Poller wirklich übersichtlicher für alle Verkehrsteilnehmer wird, bezweifeln jedoch viele Anwohner. Auf alle Fälle sind Autofahrer jetzt gezwungen, ihr Tempo zu drosseln.

