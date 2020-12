Hannover

Eine Modellschule ganz neuen Typs sollte es werden, ohne Noten und Sitzenbleiben mit Lernen in altersübergreifenden Gruppen statt in festen Klassen – jetzt zieht sich das „Bündnis für eine Schule der Kulturhauptstadt“ zurück. Vor zwei Jahren war die Gruppe aus Lehrern, Gewerkschaftsvertretern und Eltern an den Start gegangen.

„Fehlende Resonanz der politisch Verantwortlichen“

Die Gründe für den Rückzug? „Durch die nachhaltig fehlende Resonanz der politisch Verantwortlichen in Hannover und letztlich durch die Absage als Kulturhauptstadt von Europa sieht das Bündnis keine Grundlage mehr, sich zum jetzigen Zeitpunkt weiter aktiv einzubringen“, sagt Sprecherin Maren Kaminski. In der Tat hatten Hannovers Schulpolitiker keine Modellschule, sondern ein 18. Gymnasium und mindestens eine weitere Integrierte Gesamtschule beschlossen.

Das Ziel einer Modellschule von Klasse 1 bis 13 bleibe trotzdem, meint das Bündnis. Es gelte die aktuellen Herausforderungen wie Schulformwechsler, Inklusion, aber auch die Erfahrungen aus der Corona-Zeit mit einzubringen. Deshalb regen die Initiatoren nun die Bildung einer Expertengruppe an, die sich mit dem Kultusministerium und der Stadt abstimmen und Vorschläge der Stadtgesellschaft berücksichtigen könnte.

