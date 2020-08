Hannover

Wochenlanges Warten auf Termine in Bürgerämtern, im Standesamt und in der Zulassungstelle, kaum Kontaktmöglichkeiten zu Mitarbeitern per Telefon – die Probleme in Hannovers Behörden reißen nicht ab. Wer beispielsweise im Bürgeramt Aegi einen neuen Personalausweis beantragen will, bekommt derzeit erst in knapp zwei Monaten einen Termin. Die Missstände beim Bürgerservice will die CDU, größte Oppositionspartei im Rat, nicht länger hinnehmen. In einem persönlichen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) fordern die Christdemokraten, endlich Abhilfe zu schaffen. „Es müssen jetzt zeitnah konkrete Verbesserungen folgen“, heißt es in dem Brief.

„Lockdown kann nicht Ausrede für alles sein“

„Der Corona-Lockdown kann nicht mehr als Ausrede für alles gelten“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel im Gespräch mit der HAZ. Er sei der Ansicht, dass es sich um „strukturelle Probleme“ der Stadtverwaltung handele, die durch die Corona-Krise deutlicher zu Tage getreten sind.

Anzeige

Tatsächlich hat die Stadt bisher argumentiert, dass der Lockdown den Aktenstau in den Bürgerämtern sowie in der Kfz-Zulassungsstelle maßgeblich verursacht habe. Die Bearbeitung von Bürgeramts- und Zulassungsangelegenheiten sei während der coronabedingten Schließung „nur äußerst eingeschränkt möglich“ gewesen, teilte ein Stadtsprecher kürzlich auf Nachfrage der HAZ mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Kfz-Zulassungstelle und Bürgeramt Hannover: Wartezeiten sind lang

CDU Hannover : Springerstellen schaffen

Die CDU fragt sich, warum die Mitarbeiter der Behörden während des Lockdowns nicht im Homeoffice weiterarbeiten konnten. „Jetzt geht es darum, Arbeitsabläufe zu verändern und Springerstellen zu schaffen“, schlägt Seidel vor. Dann könnten Mitarbeiter rasch dort eingesetzt werden, wo die Personaldecke aktuell dünn ist, etwa weil mehrere Beschäftigte erkrankt sind. Auch müsse die Stadt noch stärker auf digitale Lösungen setzen, meint Seidel.

Von Andreas Schinkel