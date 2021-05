Hannover

Die zum Teil monatelangen Wartezeiten auf Termine in Hannovers Bürgerämtern sowie in der Kfz-Zulassungsstelle haben am Donnerstag eine Debatte im Rat ausgelöst. Auf Nachfragen von FDP und CDU gab Ordnungs- und Finanzdezernent Axel von der Ohe (SPD) bekannt, dass das Personal im Bürgerservice massiv aufgestockt werden soll. „Wir werden 40 Nachwuchskräfte einstellen“, kündigte von der Ohe an und räumte zugleich ein, dass die langen Wartezeiten „nicht akzeptabel“ seien.

Kämmerer: Beschäftigte arbeiten mit viel Engagement, auch am Wochenende

Zugleich wehrt sich der Dezernent dagegen, dass es in den Ämtern ein Motivationsproblem gebe. „Die Beschäftigten arbeiten mit sehr viel Engagement“, betonte von der Ohe. Inzwischen behebe man die Rückstände auch an Wochenenden. Die Gründe für die Bearbeitungsstaus sieht der Kämmerer in der Corona-Pandemie. So musste die Kfz-Zulassungsstelle wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft vorübergehend schließen. „In den allermeisten Großstadtkommunen gibt es diese Probleme“, meinte von der Ohe.

CDU: In Hamburg Termin innerhalb weniger Tage möglich

Dem widersprach die CDU. Die Stadt Hamburg mache vor, wie es geht, sagte CDU-Ratsherr Lars Pohl. Dort könne man einen Termin für den Antrag auf einen neuen Personalausweis innerhalb weniger Tage bekommen. Das gelte im Übrigen auch für die Kfz-Zulassungsstelle in Hamburg, ergänzte CDU-Ratsherr Joachim Albrecht.

Sechs neue Mitarbeiter für Kfz-Zulassungsstelle

Der Kämmerer räumte ein, dass acht Wochen Vorlaufzeit für ein Vorsprechen bei der Kfz-Zulassungsstelle viel zu lang seien. „Auch 14 Tage sind kein guter Wert“, sagte er. Daher will die Stadt sechs neue Mitarbeiter für die Kfz-Zulassungsstelle einstellen, um die Probleme kurzfristig zu beheben.

Die FDP fragte im Rat, warum Hannoveraner ihre Fahrzeuge nicht auch in Zulassungsstellen der Umlandkommunen an- oder abmelden können. Damit könne die hannoversche Zulassungsstelle möglicherweise entlastet werden. „Wir sind doch eine einzige Region“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Digitale Fahrzeuganmeldung kaum genutzt

Der Kämmerer ist von einer solchen Regelung nicht überzeugt. „Die Landeshauptstadt wäre kein Profiteur, im Gegenteil, der Druck würde zunehmen“, meinte er. Ein Fahrzeughalter aus Uetze, der in Hannover arbeitet, würde sich eher an die hannoversche Stelle wenden. Umgekehrt sei nicht zu erwarten, dass Hannoveraner nach Uetze fahren, um ihr Fahrzeug dort anzumelden. Zudem wies von der Ohe darauf hin, dass Fahrzeuge bereits digital am heimischen Rechner angemeldet werden können – von jedem Ort in der Region Hannover.

Jedoch bleibt der Anteil derjenigen, die die elektronische Kfz-Zulassung nutzen, sehr gering. Insgesamt werden in Hannover nach Angaben der Stadt 200 bis 250 private Fahrzeuge täglich an- oder abgemeldet, nicht einmal zehn Prozent davon auf digitalen Kanälen.

Von Andreas Schinkel