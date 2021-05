Hannover

Wer in Hannover einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragt, muss sich auf zwei Termine beim Bürgeramt einstellen – einen fürs Beantragen, einen fürs Abholen. Das soll sich ändern: Die Stadt Hannover will Ausgabefächer für Ausweisdokumente installieren, die die Bürger jederzeit leeren können, ähnlich wie bei Paketstationen. Ein Konzept zur Einrichtung der Fächer will die Stadt den Ratsgremien noch vor der Sommerpause vorlegen. „Seitens der Politik wird abzuwägen sein, ob die entstehenden Kosten im Verhältnis zum Nutzen stehen werden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ.

Selbstbedienung senkt den Termindruck bei den Bürgerämtern

Die Selbstbedienung dürfte dazu beitragen, den Termindruck in den Ämtern zu senken. Derzeit müssen Hannoveraner wochenlang auf einen Termin warten, wenn sie einen neuen Personalausweis beantragen wollen. Das Abholen eines Dokuments ist jedoch in bestimmten Ämtern, etwa am Aegi und am Schützenplatz, kurzfristig innerhalb weniger Tage möglich.

Die geplante Installation der Ausgabeterminals geht auf einen Antrag des Rates Mitte vergangenen Jahres zurück. „Wir bewerten den Vorschlag aus der Politik positiv“, sagt Möller auf Nachfrage der HAZ. Ob jedes Bürgeramt mit einem Ausgabefach ausgestattet wird oder ob es ein zentrales Schließfach gibt, sei noch nicht abschließend geklärt und hänge auch von den Kosten ab.

CDU: Rasch umsetzen

Die Initiative für den Vorstoß kam von der CDU. „Wir freuen uns, dass die Stadt Hannover nach monatelanger Prüfung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass solche Ausgabefächer sinnvoll sind“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Jetzt komme es darauf an, dass die Stadt das Vorhaben rasch umsetzt, um die Ämter zu entlasten.

Gute Erfahrungen in Langenhagen

In Langenhagen hat die Verwaltung bereits eine Abholstation im Rathaus installiert. Weniger als 30.000 Euro habe die Anschaffung gekostet, teilt die Stadt Langenhagen mit. Bisher habe man mit der Technik gute Erfahrungen gemacht. „Derzeit wird der tradierte Weg, Abholung eines Ausweises im Bürgerbüro, zwar häufiger genutzt als die Abholstation, diese wurde aber besser angenommen als ursprünglich erwartet“, sagt eine Sprecherin.

So funktioniert die Selbst-Abholung

Die Funktion der Ausgabeterminals ähnelt der einer Paketstation. Wenn sich ein Bürger beim Beantragen eines Ausweises für die 24-Stunden-Abholung entscheidet, wird das Dokument später im Terminal hinterlegt. Per SMS oder E-Mail bekommt der Antragsteller Nachricht, dass sein Ausweis bereitliegt. Innerhalb von sieben Tagen kann der Bürger dann per PIN und Fingerabdruck sein Fach in der Ausgabestelle öffnen – rund um die Uhr.

Gewerbeanmeldungen jetzt online möglich Die Stadt Hannover hat eine weitere Dienstleistung digitalisiert. Gewerbetreibende können ihr Geschäft jetzt am heimischen Rechner an-, um- oder abmelden – ohne eine Behörde aufsuchen zu müssen. Unter der Webadresse https://www.hannover.de/gewerbemeldung-lhh finden sich die nötigen Formulare. Seit Ende März hätten 154 Betriebe das Online-Angebot wahrgenommen, teilt die Stadt mit. „Von diesen Meldungen konnten gut 80 Prozent vollständig bearbeitet werden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Nur in einigen Fällen sei es nötig gewesen, noch einmal persönliche Rücksprache zu halten.

Von Andreas Schinkel