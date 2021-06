Hannover

Wochen- oder gar monatelange Wartezeiten auf Termine in Hannovers Ämtern – das soll bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt Hannover stellt zusätzliche Mitarbeiter ein und eröffnet ab 1. August ein sogenanntes Pop-up-Bürgeramt in der Unternehmenszentrale von Enercity im Ihmezentrum. 13 Mitarbeiter sollen sich dort bis Ende des Jahres um den Bürgerservice kümmern. Zunächst war angedacht, das Bürgeramt im HCC einzurichten. Ziel sei es, teilt die Stadtverwaltung mit, bis Jahresende die durchschnittliche Wartezeit auf Termine in Ämtern auf eine Woche zu reduzieren.

Als Grund für den bisherigen Bearbeitungsstau in den Behörden nennt die Stadt den Lockdown im vergangenen Jahr sowie die kurzzeitige Schließung mehrerer Ämter. Stadtmitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt. Probleme mit langen Wartezeiten hatte es aber schon vor der Corona-Pandemie gegeben.

Schnelle Termine für rasche Anliegen

Mit einem Bündel von Maßnahmen will die Stadt den Stau beheben. So bieten die Bürgerämter jetzt einen „Kurzanliegen-Kalender“ an. Das bedeutet, dass für schnelle Anliegen, etwa Abholen von Ausweisen, rasche Terminvergaben möglich werden. „Da rund ein Drittel aller Termine auf solche Kurzanliegen entfallen, konnte die Terminvorlaufzeit für viele Kundinnen und Kunden bereits deutlich reduziert werden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Das Bürgeramt Ricklingen soll in den nächsten drei Monaten wieder eröffnen. Quelle: Christian Behrens

Bürgerämter in Döhren und Ricklingen öffnen

Zudem öffnen die beiden Bürgerämter in Döhren und Ricklingen wieder. Sie waren monatelang geschlossen, weil nach Angaben der Stadt die Corona-Abstände in den Räumen nicht eingehalten werden konnten. Für das Bürgeramt Döhren können ab sofort wieder Termine vereinbart werden, das Amt in Ricklingen soll spätestens in drei Monaten in Betrieb gehen.

Umtausch von Führerscheinen im Verwaltungszentrum am Schützenplatz

Alle Bürger, die in den nächsten Monaten ihren alten Führerschein umtauschen müssen, bittet die Stadt, ihre Anträge im Verwaltungszentrum am Schützenplatz zu stellen. Dadurch würden die Bürgerämter entlastet und die Wartezeiten auf Termine verkürzt, sagt Möller. Hintergrund für den Umtausch ist eine Gesetzesänderung: Diejenigen, die einen Führerschein besitzen, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt ist, sind verpflichtet, ihren bisher unbefristeten Führerschein gegen einen befristeten Führerschein umzutauschen. Ziel ist, einen einheitlichen, fälschungssicheren Führerschein in ganz Europa einzuführen.

Von Andreas Schinkel