Das Bürgeramt Podbi Park bleibt voraussichtlich bis Mittwoch, 9. Dezember, dicht. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für die Belegschaft angeordnet, weil unter den Mitarbeitern ein Corona-Fall aufgetreten ist. „Aufgrund der sorgfältigen Hygienemaßnahmen im Bürgeramt wird derzeit davon ausgegangen, dass sich Kunden nicht infiziert haben“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix mit.

Früheste Termine im Bürgeramt Aegi erst im Februar

Hannoveraner, die im Podbi Park einen Termin in der Zeit bis zum 9. Dezember vereinbart haben, werden in den kommenden Tagen von der Verwaltung kontaktiert. Sie sollen einen neuen Termin erhalten. „In dringenden Fällen stehen die anderen Bürgerämter zur Verfügung“, sagt Dix. Neue Termine in anderen Bürgerämtern dürften auf die Schnelle nur schwer zu bekommen sein. So sind im Bürgeramt Mitte am Aegi die frühestmöglichen Termine erst ab dem 2. Februar zu haben.

