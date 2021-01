Hannover

Das Bürgeramt am Schützenplatz bleibt weiterhin bis Freitag, 22. Januar, geschlossen. Aufgrund eines Corona-Falls in der Belegschaft wurden vergangene Woche die Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Die Stadt bittet alle Bürger, die für diese Woche einen Termin vereinbart hatten, einen neuen Termin zu reservieren. Alle Kunden, die kommende Woche zwischen dem 25. Januar und dem 29. Januar im Bürgeramt Schützenplatz vorbeischauen wollten, werden gebeten, sich zuvor auf der Website www.bürgeramt-hannover.de zu informieren, ob das Amt geöffnet hat. Das Abholen von fertigen Dokumenten bleibt möglich.

Bürgeramt Aegi öffnet wieder

Das Bürgeramt am Aegi, das ebenfalls wegen eines Corona-Falls geschlossen hatte, öffnet ab Dienstag, 19. Januar. Allerdings gibt es bis zum 22. Januar Einschränkungen. Aufgrund der Quarantäne und der damit verbundenen geringen Personalausstattung muss die Stadt mehrere Termine in dieser Woche absagen. Alle betroffenen Bürger werden direkt informiert und erhalten ein Ersatzangebot.asl

Von Andreas Schinkel