Ricklingen

Seit Frühjahr 2020 ist das Ricklinger Bürgeramt als städtische Anlaufstelle pandemiebedingt geschlossen. „Es wird im September dieses Jahres wieder geöffnet“, teilte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth mit. Gemeinsam mit dem SPD-Ratsherrn Jens Menge habe er die Wiedereröffnung mit der Stadtverwaltung verhandelt, sagte Markurth. „Wir wollen, dass die Menschen nicht für alle Behördengänge ins Stadtzentrum fahren müssen.“

Bislang gibt es zwei Alternativen: Einige Anliegen können Ricklinger online erledigen oder sie müssen ins Bürgeramt am Schützenplatz. Sowohl wegen der weiten Wege als auch wegen häufiger Probleme bei Onlineterminvergaben geriet die Stadt immer wieder in die Kritik. Auch der Bezirksrat Ricklingen forderte quer durch alle Fraktionen immer wieder eine rasche Öffnung. Die Stadt lehnte das ab. Sie verwies darauf, dass sich die kleinen Räume des Bürgeramts im Stadtteilzentrum nicht so umrüsten ließen, dass sie den gebotenen Hygieneregelungen entsprechen.

Bürger befürchten Schließung

Zugleich kam im Bezirksrat die Sorge auf, die Stadt könnte kleinere Bürgerämter wie das an der Anne-Stache-Allee zugunsten einer zentralen Anlaufstelle in der City aufgeben. Diese Sorge sieht Markurth nicht mehr. „Das Bürgeramt bleibt dauerhaft im Stadtbezirk erhalten“, betonte er. mas

Von Marcel Schwarzenberger