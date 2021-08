Hannover

Lothar Pollähne will es noch einmal wissen. Bei der Kommunalwahl am 12. September tritt der SPD-Politiker erneut für den Bezirksrat Südstadt-Bult an. Und er will sich auch wieder zum Bezirksbürgermeister wählen lassen, falls es im neuen Bezirksrat wieder eine Mehrheit für ihn gibt. Vor fünf Jahren war Pollähne mit den Stimmen der anwesenden Bezirksratsmitglieder gewählt worden, lediglich der AfD-Vertreter hatte sich enthalten. Seit mehr als 15 Jahren ist der Mann, der im Stadtbezirk meist mit Hut und Zigarre unterwegs ist, Bezirksbürgermeister und damit mit großem Abstand dienstältester Bezirksbürgermeister in Hannover.

Was macht eigentlich ein Bezirksbürgermeister? Sie eröffnen neue Kitas, hören sich die Probleme in der Nachbarschaft an und überlegen, wie sie dem örtlichen Verein unter die Arme greifen können – Bezirksbürgermeister sind die Kümmerer vor Ort. Dafür bekommen sie als ehrenamtliche Politiker zwar kein Geld, abgesehen von einer kleinen Aufwandsentschädigung, aber viel Anerkennung. Zusammen mit dem Bezirksrat, einem Gremium gewählter Stadtteilpolitiker, bilden Bezirksbürgermeister die Basis der Kommunalpolitik. In Hannover gibt es 13 Stadtbezirke mit ganz eigenen Vorzügen und Problemen. Wenn es etwa darum geht, einen Radweg zu verbreitern, Bordsteine abzusenken oder einen neuen Kinderspielplatz zu schaffen, sind Bezirksratsmitglieder und allen voran der Bezirksbürgermeister erste Ansprechpartner für die Bevölkerung. In den monatlichen Sitzungen des Bezirksrats werden die Anregungen aus der Einwohnerschaft besprochen, meist in Form von Anträgen, die die Fraktionen auf den Tisch legen. Die ehrenamtlichen Politiker haben aber auch eigene Ideen, was im Stadtbezirk verbessert werden könnte. Häufig erfüllt ein Bezirksbürgermeister zudem repräsentative Aufgaben. Wenn der Bezirksrat eine Straße umbenannt hat, enthüllt nicht das gesamte Gremium das neue Straßenschild, sondern der Bezirksbürgermeister. Auch bei Stadtteilfesten, Sportereignissen und Vereinstreffen zeigt der Bürgermeister Gesicht. Er ist zu einem gewissen Grad auch Repräsentant der Stadtverwaltung, denn Politik und Stadtverwaltung sind zwei Seiten einer Medaille, die da heißt: kommunale Selbstverwaltung. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Bei der CDU fehlt Aktivposten Niculescu

Bei der vorherigen Wahl war die SPD auf 34,2 Prozent der abgegeben Stimmen gekommen (7 Bezirksratssitze), die CDU hatte 24,6 Prozent erreicht (5 Sitze), die Grünen 20,7 (4 Sitze). Die AfD war mit 6,3 Prozent zwar auf zwei Sitze gekommen, einer der beiden gewählten Vertreter hatte seinen Posten jedoch gar nicht angetreten, einen Ersatz-Kandidaten hatte es nicht gegeben. Linke (5,8 Prozent), FDP (5,7) und Piraten (2,1) hatten jeweils einen Sitz in dem Gremium bekommen.

In den drei großen Fraktionen treten die bisherigen Fraktionsvorsitzenden Roland Schmitz-Justen (SPD), Jan Alexander Scholz (CDU) und Oliver Kluck (Grüne) wieder an, insgesamt gibt es auf den Listen der Parteien eine Mischung aus bisherigen Mitgliedern des Stadtbezirksrats und Neulingen. Auffällig ist aber, dass bei der CDU Fabian Niculescu nicht mehr auf der Kandidatenliste auftaucht. Niculescu war mit seinen bohrenden Fragen eines der präsentesten Mitglieder des Stadtbezirksrats. Als es um die Kandidaturen ging, habe Niculescu nicht reagiert, berichtetet der Südstädter CDU-Chef Jesse Jeng. Im Jahr 2018 hatte die CDU-Bezirksratsfraktion fast vor der Spaltung gestanden.

AfD tritt nicht an

Die AfD tritt bei der Wahl zum Stadtbezirksrat Südstadt-Bult bei dieser Wahl gar nicht an, vermutlich hat die Partei keinen Kandidaten in diesem Wahlbereich gefunden. Bisher hatte Sören Hauptstein für die Partei im Stadtbezirksrat gesessen. Hauptstein, der bis zur Wahl auch die AfD-Ratsfraktion führt, verzichtet aber auf politische Ämter, er konzentriert sich künftig auf seine Arbeit als Rechtsanwalt in einer hannoverschen Kanzlei.

Bezirksratsmitglieder erwarten mit Spannung das Ergebnis für Peter Weinem von der Piratenpartei. Denn Weinem fällt nicht nur durch seine bunten Hemden auf, sondern vor allem durch seine fast immer klugen, durchdachten Anträge, die eigentlich immer eine breite Mehrheit im Bezirksrat finden. Gespannt ist man auch über das Abschneiden der Linken. Deren bisheriger Vertreter Andre Zingler war zu den vergangenen Sitzungen nicht gekommen, ohne dass er sich entschuldigt hätte. Zingler tritt erneut an.

Was macht eigentlich ein Bezirksrat? Die Stadt Hannover ist in 13 Bezirke aufgeteilt. In den Bezirken sind meist mehrere aneinander angrenzende Stadtteile zusammengefasst. Der Bezirk Mitte umfasst zum Beispiel die Oststadt, das Zooviertel, den Stadtteil Mitte und die Calenberger Neustadt. Die Einwohner der Bezirke wählen die Mitglieder ihres jeweiligen Bezirksrats. Genau wie der Rat der Stadt können sie das Leben in Hannover mitgestalten, weil sie eigene Zuständigkeiten haben. Die Bezirksräte befassen sich zum Beispiel mit den öffentlichen Einrichtungen ihres Bezirks wie Parks und Spielplätzen. Sie diskutieren, wie diese gestaltet werden sollen. Auch die Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen oder der Zustand der Radwege sind typische Themen in Bezirksratssitzungen. Da die Bezirksräte sozusagen Experten für ihren Bezirk sind, dürfen sie sich durch das Anhörungsrecht auch im Rat der Stadt äußern, wenn es um Belange ihres Bezirks geht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um den Bau von öffentlichen Einrichtungen, der Sanierung von Straßen oder Plätzen geht oder wenn diese umbenannt werden sollen. Die Entscheidungsbefugnisse sind allerdings gering – in den meisten Fällen können Bezirksräte Anregungen geben, die Entscheidung fällt aber im Rat. Bezirksräte entscheiden zudem über Straßenumbenennungen – wie im Fall der Hindenburgstraße, die nach dem Willen des Bezirksrats Mitte Loebensteinstraße heißen soll. Damit sind sie das entscheidende Gremium bei einem der unter Hannovers Einwohnern umstrittensten Thema der Stadt. Lesen Sie mehr zum Thema

Von Mathias Klein