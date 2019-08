Hannover

Ab Dienstag wird der Wahlkampf um das Amt das hannoversche Rathaus auch auf den Straßen sichtbar: Mehr als 10.000 Plakate sowie mehrere Großflächenwerbungen der Kandidaten und ihrer Parteien werden ab Dienstag im Stadtgebiet angebracht – genau zwei Monate vor dem Urnengang am Sonntag, 27. Oktober.

Mit 4000 Plakaten an Bäumen und Schildern sowie 60 Großflächen wird sich CDU-Kandidat Eckhard Scholz als Herausforderer in der bisherigen sozialdemokratischen Hochburg präsentieren. Für welche Partei der ehemalige Chef von VW-Nutzfahrzeuge eigentlich ins Rennen geht, das verraten die Schilder nicht. Auf keinem der Motive ist das Logo der Christdemokraten zu sehen. Dahinter steckt Kalkül: „Bei der Wahl des Oberbürgermeisters geht es um die Person, nicht so sehr um die Partei“, sagte Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt bei der Vorstellung der Plakate am Freitag. Man habe sich dafür entschieden, den Wahlkampf an der Person Scholz aufzuziehen.

Diese Person heißt auf den Plakaten mit Vornamen nicht Eckhard, sondern „Ecki“. „Schon bei VWN wurde ich so genannt“, sagt Scholz. Die Kumpelform soll nahbar und bodenständig wirken. Entsprechend persönlich wirbt einer der Wahlslogans: „5 Kinder, 4 Enkel, 1 Plan“ – Scholz will sich als Familienmensch präsentieren. Mit „Stadt für alle statt für wenige“ spricht er das Thema bezahlbaren Wohnraum an. „Frische Luft für Hannover“ greift die Klimapolitik auf: Statt Fahrverbote will der OB-Kandidat Anreize schaffen, das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen.

Der CDU-Kandidat Eckhard Scholz präsentiert seine Wahlplakate. Quelle: Tim Schaarschmidt

CDU drängt auf „Neustart“

Das wohl auffälligste Motiv auf der Wahlwerbung ist das orange Neustartsymbol. Ein Wink in Richtung SPD-Kandidat Hansmann und seiner Partei: Nach 70 Jahren unter sozialdemokratischen Bürgermeistern ist der Neustart nötig, so Scholz und Oppelt. „Wenn Dinge nicht mehr funktionieren, drückt man den Knopf. Die Stadt wurde in den letzten Jahren unter Wert regiert“, so der OB-Kandidat.

Bei der SPD will man davon nichts hören. „Die Verwaltung als Filz und Monokulturen zu bezeichnen, sind eine Beleidigung für die Stadt“, sagt OB-Kandidat Marc Hansmann bei der Vorstellung der eigenen Motive. Mit 5000 Plakaten, dazu 87 Großleinwände und fast 300.000 Flyern zieht der 49-Jährige ab Dienstag in die Materialschlacht. Sein Motto: „Machen.“ So steht es auf den vier unterschiedlichen Drucken: „ Hannover kindgerechter machen“, „ Hannover bezahlbarer machen“, „ Hannover klimafreundlicher machen“ und „ Hannover besser machen“. Diese Steigerungsform ist Hansmann wichtig: „ Hannover ist eine tolle Stadt zum leben. Deswegen möchte ich nicht schlecht über sie reden“, sagt er.

SPD-Kandidat Marc Hansmann bei der Vorstellung seiner Wahlplakate. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wahlkampf auch in sozialen Netzwerken

Auf den Plakaten in knalligem Türkis, Orange, Violett und Gelb (oder allen Farben gemeinsam) steht Hansmann lächelnd in Vordergrund. Dahinter sind etliche Bilder übereinander gelegt: Windräder, die Nanas, Umzugskartons, Familien. Bei der Vorführung wird er nicht müde zu betonen, wenn ein Motiv Grenzen durchbricht. „Hier sehen wir einen Vater, der sich um sein kleines Kind kümmert. Damit wollten wir bewusst Geschlechtergrenzen durchbrechen.“ Wer die Plakate ausführlich studieren möchte, sollte sich etwas Zeit nehmen.

Der Wahlkampf der Parteien wird auch im Internet ausgetragen. „Wir wollen zielgruppengerecht werben und werden mit Videos auch bei Facebook und Instagram vertreten sein“, sagt Oppelt. Marc Hansmann zeigt sich bei Instagram auf dem Rathaus, als Müllmann oder auf dem Schützenfest. „Die Nutzer haben auch Interesse, mich als Menschen kennenzulernen“, sagt er.

Mit dem Plakatierstart am Dienstag legen auch die Grünen los – wenn auch mit etwas geringeren Mitteln: 3000 DIN-A1-Plakate werden aufgehängt und zwei Großflächen installiert. Am Montag werden die Motive um Kandidat Belit Onay vorgestellt.

Von Manuel Behrens