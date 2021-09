Hannover

Bei den Stichwahlen zum Bürgermeisteramt in sieben Städten und Gemeinden des hannoverschen Umlands sind zumeist SPD-Bewerber als Sieger durchs Ziel gegangen. In Garbsen, Laatzen, Ronnenberg, der Wedemark und Wennigsen war dies der Fall. In Burgwedel und Isernhagen geht der Chefsessel im Rathaus an die CDU.

Zwei Bürgermeister abgewählt

Dabei wurden zwei amtierende Bürgermeister abgewählt – in Burgwedel Axel Düker (SPD), der gegen Ortrud Wendt von der CDU unterlag. In Ronnenberg traf es Stephanie Harms von der CDU, die sehr deutlich gegen den Sozialdemokraten Marlo Kratzke den Kürzeren zog.

In zwei Städten verloren in der Stichwahl Kandidaten, die im ersten Wahlgang noch die Nase vor gehabt hatten. In Laatzen gewann Kai Eggert für die SPD das Rennen gegen den Christdemokraten Christoph Dreyer, in Garbsen schaffte das mit großem Vorsprung Claudio Provenzano (SPD) gegen Björn Tegtmeier (CDU).

Wennigsen war die einzige Kommune mit einer Unabhängigen in der Stichwahl. Ulrike Schubert schaffte es aber nicht gegen Ingo Klokemann (SPD). Bürgermeister in der Wedemark bleibt der Sozialdemokrat Helge Zychlinski nach seinem Sieg gegen Marco Zacharias (CDU). In Isernhagen konnte Tim Mithöfer (CDU) den Sozialdemokraten Philipp Neessen auf Distanz halten.

Von Bernd Haase