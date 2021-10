Über junge Leute, die lieber Individualsport treiben als sich in klassischen Sportvereinen zu engagieren, lästern manche Sportfunktionäre gern. Sinngemäß etwa so: Vereinssport fördert den sozialen Zusammenhalt, während Skater buchstäblich auf der Straße landen. Doch in Hannover beweist die Skate-Szene schon lange, dass das Gegenteil der Fall ist.

Was Skater in dieser Stadt in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, ist schon bemerkenswert. Die Skater-Initiative Gleis D an der Hüttenstraße in Vahrenwald hat nach gerade fünf Jahren bereits 700 Mitglieder und bietet in der eigenen Halle Workshops und Schul-AGs an. Jüngst ist sie für ihr Engagement mit dem Bürgerpreis des Bezirksrats Vahrenwald-List ausgezeichnet worden.

Vor Jahren haben sich Sportler der Gruppe 2er Skateboarding in Linden zusammengeschlossen, schufen aus eigener Kraft zunächst einen Parcours und stemmten dann nebenan das Platzprojekt – eines der innovativsten Jugendkulturlabore Niedersachsens, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Jüngst organisierten die Skater von damals im Kreativbüro Endboss den Bürgerdialog für die Umgestaltung des Steintors. Und selbst die Macher der Leinewelle stammen aus der Szene. Ohne die Liebe zum Board würde es die Welle, die sicherlich bald bundesweit Beachtung findet, in dieser Stadt nicht geben.

Von so viel Produktivität kann sich mancher altgediente Sportfunktionär wohl eine Scheibe abschneiden.

Von Rüdiger Meise