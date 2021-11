Buchholz-Kleefeld

Seit gut 20 Jahren pflegt der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld eine lobenswerte Tradition: Kurz vor dem Jahreswechsel zeichnet er Menschen mit dem Bürgerpreis aus, die sich im Stadtbezirk in vorbildlicher Weise ehrenamtlich engagieren. Dieses Mal verlieh Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke den mit 500 Euro dotierten Preis gleich zweimal: je zur Hälfte an Elisabeth Bannert und Franz Betz.

Kleefeld leuchtet – wenn Corona es zulässt

Der Lichtbildhauer Betz hat das Kunstprojekt „Kleefeld leuchtet“ erfunden, das seit 2016 in den trüben Herbsttagen von Schulklassen und Kita-Gruppen im Stadtteil gestaltet wird – solange Corona dies nicht verhindert. Eine Woche lang werden Plätze, Straßen und Fenster mit Lichtinstallationen zur Bühne. Betz hat in einer ehemaligen Kleefelder Trafostation sein Atelier eingerichtet, veranstaltet dort Workshops und hat den Verein „TrafoLab“ gegründet.

Ebenfalls ausgezeichnet: Elisabeth Bannert, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Roderbruch, die sich seit Jahren für die Clownswohnung im Stadtteil einsetzt. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Die zweite Preisträgerin, Elisabeth Bannert, ist seit vielen Jahren Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Roderbruch, dem Trägerverein des Kulturtreffs und der Clownswohnung, die mittlerweile Teil des Wohnprojekts für Flüchtlinge in der Nußriede ist. Die Buchholzerin hat sich nicht nur mit ihrer Arbeit als Vorsitzende einen Namen gemacht: Ein Renner im Kulturtreff ist seit Jahren in der Vorweihnachtszeit der Kurs „Kekse dekorieren mit Elisabeth“. Anlässlich der Preisverleihung betonte sie: „Ich bin nur so gut wie das Team.“

Von Gabi Stief