Die Bürgerstiftung Hannover will sich in Zeiten der Corona-Pandemie bei Medizinern und Pflegepersonal bedanken. 200 Dankeschön-Pakete mit Gutscheinen für Restaurant- und Theaterbesuche gehen an das Friederikenstift und das Henriettenstift. Die Stiftung sucht nach Spendern, um weitere Tüten packen zu können.