Hannover

Die Zeit wird knapp: Die Deutsche Messe AG und der Flughafen Hannover brauchen dringend frisches Geld, um die Corona-Krise durchzustehen und eine Insolvenz abzuwenden. Bürgschaften der Anteilseigner – die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen – sollen helfen, an günstige Kredite zu gelangen. Am kommenden Freitag, 4. Dezember, liegen die Pläne für städtische Bürgschaften erneut auf dem Tisch der Ratspolitik – und werden aller Voraussicht nach auch beschlossen. Die SPD meint aber, dass es dabei nicht bleiben dürfe. „Wir müssen im zweiten Schritt über eine Kapitalzuführung für die Messe reden“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Grüne erwarten ökologischen Kurs vom Flughafen

Die Corona-Krise hat die Umsätze von Messe und Flughafen dramatisch einbrechen lassen. Um Insolvenzen abzuwenden, braucht die Messe rund 100 Millionen Euro, der Flughafen etwa 60 Millionen Euro. Die Stadt Hannover ist als Anteilseigner bereit, mit 48 Millionen Euro für die Messe zu bürgen und für den Flughafen mit 21 Millionen Euro. Doch aus der Ratspolitik erheben sich Forderungen.

Die Grünen erwarten vom Flughafen Kurskorrekturen. Kurzstrecken- und Nachtflüge sollen eingeschränkt werden, so die Grünen im Rat und schlagen unter anderem vor, die Flughafengebühren für Nachtflüge anzuheben. Im Hinblick auf die Messe regen die Grünen an, Flächen auf dem Messegelände zu verkaufen. Die Stadt solle ein Vorkaufsrecht erhalten.

Mehrheit für Bürgschaften steht

Eigentlich wollten die Grünen bei der Abstimmung über die Bürgschaften am Freitag einen Antrag mit ihren Forderungen vorlegen, doch die Bündnispartner SPD und FDP verweigerten ihre Zustimmung. „Darüber können wir bei den Haushaltsberatungen sprechen, aber nicht im Rahmen der Bürgschaften“, heißt es aus der FDP. Im Übrigen sei es rechtlich ausgeschlossen, Bürgschaften an Bedingungen zu knüpfen. Da die Grünen aber ein grundsätzliches Einverständnis mit den Millionenbürgschaften signalisiert hatten, geht man in der Ratspolitik davon aus, dass die Mehrheit am Freitag im Wirtschaftsausschuss steht.

SPD : Abwärtsspirale der Messe verhindern

Die SPD bringt nun eine Kapitalzuführung ins Gespräch. Das bedeutet, dass die Stadt Hannover bei der Messe nicht nur für einen Kredit einstehen sollte, sondern tatsächlich Geld überweist. „Wir müssen verhindern, dass die Messe in eine Abwärtsspirale gerät“, sagt Kelich. Es drohe die Gefahr, dass das Unternehmen wegen der hohen Kreditbelastung gar nicht den Spielraum bekommt, sich geschäftlich neu aufzustellen.

Vor elf Jahren hatten Stadt und Land der Messe schon einmal aus der Klemme geholfen – mit einer Kapitalzufuhr von jeweils 125 Millionen Euro. Ob das in dieser Höhe wiederholbar ist, bleibt zweifelhaft. Die Stadt Hannover ist wegen der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Kämmerei erwartet ein Minus von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Von Andreas Schinkel