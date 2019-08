Hannover

Die Bürstenbinderin Michaela Fedeschin stellt in ihrer Werkstatt in Hannover-Anderten in Handarbeit Bürsten, Besen und Staubwedel her. Oft führt sie ihre Arbeit auf Kunsthandwerkermärkten vor, manchmal auch in Hannover wie beim Winterzauber Herrenhausen, auf dem Weihnachtsmarkt und beim Gartenfestival...