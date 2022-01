Hannover

Der Multimillionär Radim Passer hat sich die Autobahn 2 als Rennstrecke ausgesucht. Mit seinem PS-starken Bugatti ist der Tscheche mit 417 Stundenkilometern über den Asphalt gebrettert – und hat damit bei vielen Kopfschütteln ausgelöst.

HAZ-Leser Uwe Kaufmann aus Langenhagen: „Politiker sind verantwortlich“

Wenn ein Fahrer sich ein solches übermotorisiertes Fahrzeug leisten kann – und damit seine Leistungsgrenze sowie die des Fahrzeuges austestet –, dann ist das sein „gutes Recht“. Denn es gab auf der so schnell befahrenen Autobahn keine gesetzliche Grenze für die Höchstgeschwindigkeit – die war da schlicht durch die Motorleistung und die aerodynamischen Grenzen gesetzt (Gefahr, ohne Höhen- beziehungsweise Seitenruder in den Flugmodus überzugehen).

Wenn nun die Polizei ermittelt, dann aber doch bitte nicht gegen den Fahrer, der nimmt doch nur sein „Recht“ wahr, sondern gegen Politiker, die jenseits jeglicher Einsicht mit ihrem Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ genau zu solchem gefährlichen Verhalten auffordern. Anklagepunkt wäre meines Erachtens Anstiftung zur versuchten haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Bugatti-mit-417-km-h-auf-der-A2-Richtung-Hannover-Ist-das-legalgefährlichen Körperverletzung sowie zur Schaffung einer Totschlagsituation.Uwe Kaufmann, Isernhagen

HAZ-Leser Hans-Joachim Müller aus Isernhagen: „Bitte Rennstrecke statt Autobahn!“

Ein Blick ins Gesetz klärt die Rechtslage, wie es so schön heißt. In der Tat gibt es in Deutschland auf Autobahnen kein allgemeines Tempolimit. Daraus zu schließen, es gelte sozusagen das Recht des Schnelleren, geht fehl. So bestimmt Paragraf 3 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), dass die Fahrgeschwindigkeit den herrschenden Verhältnissen, etwa Sicht und Wetter, anzupassen ist. Und selbst bei optimalen Bedingungen gibt es eine Obergrenze, die Paragraf 3 Absatz 1 Satz 4 StVO zieht: „Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.“

Willkommen im Land des gesunden Menschenverstandes! Ein Tempolimit existiert stets (!), es ist jedoch nicht starr, sondern flexibel ausgestaltet. Ihr Autor erwähnt die Norm auch – aber erst am Ende des Artikels – und geht der entscheidenden Frage damit leider nicht nach (womit er sich offenbar immerhin in Gesellschaft mit dem Bundesverkehrsministerium und der Magdeburger Polizei befindet): Was ist denn hier die „übersehbare Strecke“, die sogenannte Sichtweite, und für welche Geschwindigkeit genügt sie als Reaktions- plus Bremsweg = Anhalteweg?

Der Bugatti ist im Interesse eines niedrigen Luftwiderstands sehr flach gebaut. Nimmt man die Augenhöhe des Fahrers wohlwollend mit einem Meter an, ist seine Fernsicht alles andere als optimal, da ist jeder SUV-Lenker wesentlich besser dran. Auf topfebener, schnurgerader Strecke, also ohne Kurve, Gefälle oder Steigung, ist bei 300 bis 350 Metern Sicht Schluss, Objekte weiter voraus sind für den Fahrer dann nicht mehr sicher zu erkennen.

Bei 400 Stundenkilometern ist allein der Reaktionsweg, also die Strecke vom Erfassen eines Hindernisses bis zum Beginn der Bremsung, laut ADAC-Formel 120 Meter lang. Und selbst wenn dann der reine Bremsweg „nur“ rund 500 Meter beträgt – eine solche Strecke war zu keiner Zeit übersehbar.

Herr Passer hat sich nach alledem keineswegs legal verhalten. Ihm selber ist das wahrscheinlich auch bewusst, denn die Fahrt vom Juli 2021 taucht doch wohl nicht grundlos erst nach Ablauf der Verjährungsfrist für Ordnungswidrigkeiten im Internet auf.

Alldieweil – ob die zuständige Staatsanwaltschaft wohl prüft, ob ein Verstoß gegen Paragraf 315c Abs. 2 Ziff. 2 b) Strafgesetzbuch vorliegt? Das wäre nämlich gegebenenfalls eine – noch lange nicht verjährte – Straftat …

Es liegt auf der Hand, dass man sich einen Supersportwagen nicht nur zum Brötchenholen kauft. Aber wenn es schnell, ganz schnell werden soll, muss das Ziel nicht Autobahn heißen, sondern Rennstrecke. Wenn schon Umweltfrevel, dann richtig!Hans-Joachim Müller, Isernhagen

Der tschechische Multimillionär Radim Passer hat die Autobahn zur Rennstrecke gemacht. Quelle: Roman Vondrous

HAZ-Leser Heiner Behrens aus Lehrte: „Machogelüste werden befriedigt“

Dank der FDP in der neuen Regierung sind wir nahezu das einzige Land auf der ganzen Welt, in dem es kein generelles Tempolimit gibt. Damit verzichten wir auf 1,9 Millionen Tonnen CO2- Einsparung und nehmen viele Verkehrstote und Verletzte in Kauf. Es ist in unserem Land also völlig legal, mit über 400 Stundenkilometern auf der Autobahn zu rasen, um Machogelüste befriedigen zu können. Der viel zu unkritische Beitrag über die „Wahnsinnsfahrt“ des tschechischen Millionärs Passer (klingt wie Raser!) fordert eher dazu auf, dieses Harakiri selbst einmal auszuprobieren. Armes Deutschland! Heiner Behrens, Lehrte

HAZ-Leser Bernhard Lorenz aus Ronnenberg: „Spätpubertärer Hedonismus

Was treibt einen offensichtlich wohlstandsverwahrlosten Millionär zu einem derart unverantwortlichen Handeln im öffentlichen Straßenverkehr? Spätpubertärer Hedonismus, völlig überzogene Ich-Bezogenheit oder Hang zum Gigantismus? Vielleicht ist es auch die „Geiz ist geil“-Mentalität, denn das Ausleben seines Geschwindigkeitsrausches auf einer privaten Rennstrecke hätte ja den Einwurf kleiner Münzen erfordert. Wie dem auch sei: Diese Autobahnfahrt mit über 400 Sachen zeigt, dass es dringend notwendig ist, den Herstellern von PS-Monstern eine Abregelung bei maximal 200 Stundenkilometern vorzuschreiben. Volvo macht es bereits freiwillig vor. Leider scheitert derzeit ein Tempolimit auf der Autobahn, das auch ein kleiner Beitrag zu mehr Klimaschutz wäre, an der Haltung der FDP.

Schade, dass egoistische Menschen wie Herr Passer kein Autobahnfahrverbot bekommen können. Bernhard Lorenz, Ronnenberg

HAZ-Leser Dr. med. Gero Alfred Schwalb aus Garbsen: „Ein Tempolimit muss her“

Wenn es noch eines weiteren Beweises für die Notwendigkeit eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen bedurft hätte, dann wurde dieser jetzt von einem skrupellosen und gemeingefährlichen Egomanen erbracht. Warum ist Deutschland das einzige zivilisierte Land der Welt, in dem keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt? Weil gewissenlose Lobbyisten der Automobilindustrie gewissenlose Bundestagsabgeordnete mittels überzeugender „Argumente“ zum erwünschten Abstimmungsverhalten bewegen. Als Willem-Alexander, damals noch Kronprinz der Niederlande, seinerzeit mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn fegte, stoppte ihn die niederländische Polizei, der Wagen wurde beschlagnahmt, und der Kronprinz konnte zusehen, wie er nach Hause kam. Dabei war er noch nicht einmal 200 Stundenkilometer gefahren!Peer Hellerling lässt zwar keine Zweifel daran aufkommen, dass er das Verhalten des amokfahrenden Multimillionärs nicht billigt, drückt sich aber dennoch auffallend vorsichtig und zurückhaltend aus. An eine redaktionell verordnete Rücksichtnahme auf die einflussreiche und mächtige Automobilindustrie möchte man nur ungern glauben. Bleibt also die Frage, weshalb Herr Radim Passer für sein unsägliches Treiben mit fast einer ganzen Seite und drei großformatigen Fotografien geehrt wurde.

Dr. med. Gero Alfred Schwalb, Garbsen

Der Bugatti Chiron (Symbolbild) hat 1500 PS und kostet brutto mehr als 2,8 Millionen Euro. Quelle: Dominic Fraser/Bugatti

HAZ-Leser Joachim Diebitsch aus Seelze: „Freifahrtschein für eine kleine Elite“

Da freut sich doch der Millionär/Milliardär. Die HAZ macht sich zu seinem Multiplikator und ihn gesichtsmäßig weithin bekannt. So wünscht der Egomane sich das. Schlimmer aber noch die erfurchtsvoll-schrecklich-besorgten Fragen im Stile „Darf man das denn wirklich?“ Schön hätten Sie auf den Beitrag im „Spiegel“ aufbauen können. Oxfam-Studie zur Klimazerstörung: „Eine kleine Elite gönnt sich einen Freifahrtschein“. Aber Sie spielen dann doch lieber ganz unten noch ein wenig Autoquartett.Joachim Diebitsch, Seelze

HAZ-Leser Jens Thursch aus Wedemark: „Physikalisch unmöglich“

Bugatti gibt den Bremsweg mit 491 Metern an. Wer sich noch an den Physikunterricht in der Schule erinnert, kann dies nicht recht glauben: Dort hat man nämlich gelernt, dass sich die Reibungs- und damit Bremskraft aus dem Produkt der Andruckkraft (hier also Gewichtskraft) und Reibungskoeffizient ergibt. Dieser Koeffizient kann nicht größer als eins sein. Vor diesem Hintergrund kann daher die höchste theoretisch erreichbare Verzögerung den Wert der Erdbeschleunigung (9,81 m/s²) nicht überschreiten.

Tatsächlich wird nicht einmal diese erreicht: Der Reibungskoeffizient von Gummi auf Asphalt beträgt 0,8, von Gummi auf Beton circa 0,9. Wenn wir mit dem letztgenannten Wert arbeiten, erhalten wir eine maximale Verzögerung von 9 m/s². Am Ende ergibt sich ein Wert von über 745 Metern. Dieser Wert berücksichtigt nicht die Reaktionszeit und geht davon aus, dass die Reifen über die gesamte Zeit ununterbrochen maximalen Kraftschluss aufweisen (was in der Praxis unmöglich ist). Tatsächlich dürfte daher selbst bei optimalem Kraftschluss der Anhalteweg deutlich höher ausfallen.

Wer die umgekehrte Rechnung aufmacht, also aus dem angeblichen Anhalteweg die Verzögerung errechnet, wird zu dem Ergebnis kommen, dass ein Anhalteweg von 491 Metern eine kontinuierliche Verzögerung von über 13,66 m/s² erfordert. Das erforderte einen wirklich großen Bremsfallschirm – die konventionelle Verbindung Gummireifen auf Straße kann das aus den geschilderten Gründen nicht. Die Werbeaussage von Bugatti ist aus physikalischen Gründen unrealistisch. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass der genannte optimale Kraftschluss in der Praxis nicht besteht und es erst recht unmöglich ist, über die gesamte Zeit eines Bremsmanövers die Reifen exakt an der Haftreibungsgrenze zu halten, dürfte unter Einbeziehung der Haftreibung ein Bremsweg von mindestens 1000 Metern realistisch sein. So weit reicht die Sicht bei den weiten Kurven deutscher Autobahnen nicht.

Es bleibt jedem überlassen, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Jens Thursch, Wedemark

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Wolfgang Mundt aus Hannover: „Spiel mit dem Leben von vielen Personen“

Ich bin fassungslos: Auf der öffentlichen Autobahn fährt jemand mit einem Tempo von mehr als 400 Stundenkilometern und ist damit fast 300 Stundenkilometer schneller als die Autos, die er überholt. Die Frage, ob das für manchen dieser Fahrer, die überholt wurden, ein Schock gewesen sein mag, stellt sich offenbar gar nicht. Aber natürlich filmt auch niemand das, was man hinter sich lässt. Wer mit einer solchen Geschwindigkeit auf der Autobahn fährt, riskiert nicht nur das eigene Leben, sondern das aller Personen, die sich gerade dort aufhalten. Dass offenbar nichts passiert ist, ist wohl das pure Glück. Denn zum Beispiel das Fehlverhalten erschrockener Autofahrer oder eine Kollision mit einem Tier hätten zu einer Katastrophe führen können.

Es ist schade, dass unser neuer Bundesverkehrsminister bislang nichts von einem allgemeinen Tempolimit auf deutschen Autobahnen hält. Aber vielleicht erkennt er an diesem Beispiel die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Denn die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Vorfall aktuell erhalten hat, wird vermutlich zu reichlich Nachahmern führen. Und dafür möchte doch sicher niemand die Verantwortung übernehmen.

Rasen ohne Limit – das gibt es nur noch in Deutschland. Dass nun noch wohlhabende Besucher aus dem Ausland kommen, um hier ihre Autos auszufahren – auf diese Form von Tourismus können wir doch wohl gern verzichten. Wolfgang Mundt, Hannover

HAZ-Leser Marc Meinke aus Seelze: „Selbstverständlich illegal“

Die Frage, ob es erlaubt ist, mit über 400 Stundenkilometern über die Autobahn zu rasen, stellt sich nicht wirklich. In der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) Paragraf 1 und 3 ist eindeutig geregelt (Rücksichtnahme und ständige Fahrzeugbeherrschung), dass dieses verboten ist.

Dem Fahrer fehlt mehr als offensichtlich die sittliche und moralische Reife zum Führen eines Kraftfahrzeuges. Es wäre angebracht, ihm dieses – zumindest in Deutschland – zu verbieten. Leider gibt es hierzulande aber auch einige Sympathisanten und Nachahmer. Die allgemeine Berichterstattung sollte daher deutlich kritischer ausfallen. Marc Meinke, Seelze

