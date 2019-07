Hannover

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover sucht dringend Zeugen nach einem Unfall am Montagabend auf dem Bischofsholer Damm. Bei einem Zusammenprall zwischen einem Opel und einem Motorrad hatte sich ein 49-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Er musste in eine Klinik gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 54-jährige Fahrer eines Opel Grandland X um kurz nach 22 Uhr auf dem Messeschnellweg in Richtung Süden unterwegs. An der Ausfahrt Bischofsholer Damm verließ er die Schnellstraße, um an der nächsten Ampel nach links in Richtung Bemerode abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem 49-jährigen Motorradfahrer, der aus Sicht des 54-Jährigen mit seiner Piaggio MP3, einem dreirädrigen Motorrad, von links kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Der Fahrer des Opel gab gegenüber der Polizei an, bei gelb abgebogen zu sein. Der Fahrer des Motorrades erklärte, er sei bei grün gefahren. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der beiden am Unfall beteiligten Männer sind die Ermittler auf die Aussagen von Zeugen angewiesen. Hinweise unter (0511) 1 09 18 88.

