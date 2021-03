Hannover

Beamte der Bundespolizei Hannover haben in der Nacht zu Sonnabend einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen Lokschuppen großflächig mit Farbe besprüht zu haben. Die Polizisten konnten den 29-Jährigen überführen, weil der Verdächtige am Tatort seine Jacke mit seinem Personalausweis darin liegen gelassen hatte.

Zeugen hatten die Polizei auf den Graffiti-Sprayer aufmerksam gemacht, als dieser an einem Schuppen an der Bultstraße mit Farbe sprühte. Die Streife der Bundespolizei konnte den Verdächtigen in einer Seitenstraße in der Nähe des Tatorts stellen. Der junge Mann stritt allerdings ab, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen entdeckten die Einsatzkräfte in dem betroffenen Lokschuppen einen Zug des Unternehmens Erixx, der auf einer Fläche von 55 Quadratmetern frisch mit Farbe besprüht war. In dem Schuppen entdeckten die Beamten dann die Jacke mit dem Ausweis des 29-Jährigen, sowie einen Rucksack und einen Beutel mit Farbdosen. Der 29-Jährige ist kein Unbekannter und polizeilich schon mehrfach als Graffiti-Sprayer aufgefallen. Jetzt muss er sich erneut wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von Tobias Morchner