Nordstadt

Die 16 Demonstranten an der Christuskirche halten vorbildlich Abstand und tragen bunte Alltagsmasken. Ihr Areal des Protests in Corona-Zeiten haben sie auf Anweisung der Polizei mit rot-weißem Flatterband markiert. Die Aktivisten fordern, dass die Stadt ihre Vorstellungen zur Bebauung des Bumke-Geländes am Engelbosteler Damm berücksichtigt. In Einkaufswagen haben sie deshalb selbst gebastelte Hausmodelle mitgebracht.

Aktivisten fordern neutrale Prüfung

Doch um Haustypen geht es bei der Aktion auf dem Conrad-Wilhelm-Hase-Platz nicht unbedingt, sondern um möglichst preiswerten Wohnraum in der Nordstadt. Auf dem ehemaligen Gelände des Sanitär- und Elektrogroßhandels Bumke entsteht ein neues Wohnquartier. Das Wohnungsbauunternehmen Gerlach plant nach bisherigem Stand den Bau von 145 Wohnungen, der verwinkelte Altbestand an Gebäuden soll dafür weichen. „Wir fordern eine neutrale Prüfung durch einen Architekten, ob ein Erhalt einzelner Gebäude Baukosten reduziert“, erklärt Kim Pollermann von der Initiative „Bumke selber machen – Netzwerk Wohnraum für Alle“.

Vergangenes Jahr hatte die Initiative gut 2500 Unterschriften für dauerhaft günstige Mieten auf dem Gelände gesammelt. Den Aktivisten schwebt eine Gemeinnützigkeit des gesamten Wohnungsbestands auf dem Gelände vor. Sie glauben, dass sich dies durch einen Mix von gemeinwohlorientierten Trägern wie Genossenschaften, städtischen oder landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erreichen ließe. Mit Eigenarbeit von zukünftigen Mietern beim Umbau ließen sich Kosten drücken. Eine Wunschvorstellung: In das Gebäude an der Straßenseite könnte ein selbst verwaltetes Wohnprojekt einziehen.

45 Prozent mit Mietpreisbindung

Investor Gerlach hat das 8200 Quadratmeter große Gelände allerdings bereits vor geraumer Zeit erworben. An einer von ihm finanzierten Bürgerbeteiligung waren lokale Initiativen, Nordstädter Anwohner, Verwaltung und Politiker mit Fachleuten beteiligt. Als ein Resultat sind nun 45 Prozent der Wohnungen mit öffentlicher Förderung und damit Mietpreisbindung geplant – weit mehr als die vom Rat festgelegte Quote von 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau in einem Projekt. Eine Mietpreisbindung laufe jedoch irgendwann aus, außerdem kassierten Investoren dafür öffentliche Zuschüsse, kritisieren die Aktivisten.

Die Gruppe selbst war aus dem Dialog ausgestiegen. Mit ihrer Petition hat sie sich an die Stadt gewandt, befürchtet jedoch, nun gar nicht mehr gehört zu werden. „Es hat uns enttäuscht, dass der Rat sich angesichts der Anzahl der Unterschriften nicht damit beschäftigt“, sagt Patrick Bredel. Aus Pollermanns Sicht übt die Stadt zu wenig Einfluss auf den Investor aus: „Sie kann mehr machen, als bisher passiert ist.“ Der Hebel ist der städtebauliche Vertrag, den Stadt und Investor vor der Änderung des Bebauungsplans formulieren.

Von Bärbel Hilbig