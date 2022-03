Nordstadt

Das Baugebiet am Engelbosteler Damm ist von der Größe her nicht zu vergleichen mit dem Kronsberg oder der Wasserstadt Limmer, wo quasi neue Stadtteile entstehen. Dennoch kommt es jetzt auf jede neue und vor allem bezahlbare Wohnung an. Denn der Krieg in der Ukraine verschärft die angespannte Lage auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt aktuell deutlich. Es gibt bisher definitiv nicht genügend Unterkünfte, um die in großer Zahl neu ankommenden Flüchtlinge auch nur vorübergehend unterzubringen. Von Wohnungen, in denen die Menschen längerfristig leben können, ganz zu schweigen. Doch auf dieses Wohnungsangebot wird es bald ankommen.

Geflüchtete vergrößern Wohnungsdruck

Oberbürgermeister Belit Onay rechnet nicht damit, dass die geflüchteten Ukrainer bald in ihre Heimat zurückkehren können. Viele werden sich wahrscheinlich auch entscheiden, dauerhaft bei uns zu bleiben. Die Stadt denkt jetzt darüber nach, ob in Limmer deshalb nicht mehr Wohnungen entstehen müssten als bisher geplant. Die Frage stellt sich auch für jedes kleinere Baugebiet.

Für das ehemalige Bumke-Gelände, eine Gewerbefläche, muss der Rat noch einen neuen Bebauungsplan beschließen, bevor dort Wohnen zulässig ist. Damit hat der Rat Verhandlungsmasse in der Hand. Sollten dort nicht auch mehr und zugleich preiswertere Wohnungen entstehen, wie Aktivisten und Genossenschaften es fordern?