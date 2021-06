Hannover

Das Festival Theaterformen will im Juli die Raschplatz Hochstraße für mehrere Wochen sperren und als Bühne für Kunstaktionen nutzen – das gefällt nicht jedem. Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen hält das Vorhaben für überzogen. „Es ist schließlich zu berücksichtigen, dass eine so lange Sperrung der Hochstraße einen unweigerlich negativen Einfluss auf die Verkehrssituation in der Stadt hat“, sagt Jan Vermöhlen, Haushaltsreferent beim Steuerzahlerbund.

Mittel den Künstlern „direkt“ zukommen lassen

Nach Informationen der HAZ belaufen sich die Kosten für die Kunstaktion auf rund 240.000 Euro, bezahlt aus Mitteln des Bundes. Der Bund der Steuerzahler fragt sich, ob die Summe nicht auch für andere Zwecke ausgegeben werden könne. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Wege gäbe, diese Mittel den pandemiegebeutelten Kunst- und Kulturschaffenden ,direkter’ zukommen zu lassen“, sagt Vermöhlen. Zudem plädiert er dafür, andere öffentliche Plätze zu bespielen, etwa den Weißekreuzplatz. Auch aus SPD und FDP im Rat gab es Kritik an dem Vorhaben.

Stadt prüft Verkehrsströme

Die Stadt Hannover muss die Sperrung der Hochstraße und die Ideen der Festivalmacher noch genehmigen. Dazu hat sie ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Verkehrsströme unter die Lupe nimmt. Dem Vernehmen nach soll in zwei bis drei Wochen feststehen, ob das Festival die Genehmigung bekommt.

Von Andreas Schinkel