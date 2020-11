Hannover

Mehr Anstrengungen des Bundes beim Ausbau des Radwegenetzes in der Region Hannover verlangt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler aus Hannover. Kindler verweist auf die Antwort einer Anfrage an das Bundesverkehrsministerium. Darin hat er ein erhebliches Ungleichgewicht bei der Verteilung der finanziellen Mittel festgestellt. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass bei den Plänen für den Neubau des Südschnellwegs mit einer Tunnellösung in Döhren ein durch die Masch nicht berücksichtigt worden ist.

„Verkehrspolitisches Armutszeugnis“

Laut Antwort hat das Bundesverkehrsministerium zwischen 2005 und 2020 in der Region Hannover 583,5 Millionen Euro in den Bau, Ausbau oder die Sanierung von Bundesstraßen investiert. In den Erhalt oder Neubau von Radwegen wurden dagegen lediglich 4,7 Millionen Euro gesteckt, das entspricht noch nicht einmal 1 Prozent der Kosten für den Bau und Ausbau der Bundesstraßen.

Die Zahlen offenbarten ein „verkehrspolitisches Armutszeugnis“, sagte Kindler. Eine Verkehrswende sei dringend nötig, das Verkehrsministerium müsse sich endlich vom Prinzip „Autostraße first“ verabschieden.

„Teure und sinnlose Prestigeprojekte“

Die Zahlen zeigten klar, dass der Bund in den vergangenen 15 Jahren deutlich zu wenig in den Radverkehr in der Region Hannover investiert habe, meint Kindler. Die Koalition aus Union und SPD müsse im Bundestag im laufenden Haushaltsverfahren für den Bundeshaushalt 2021 die Mittel zum Bau von Radwegen im Bundeshaushalt verdoppeln – auf 200 Millionen Euro – und so die Verkehrssicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer erhöhen.

Statt sich um „teuere und sinnlose Prestigeprojekte“ wie den Bau der Autobahnen A33, A39 und A20 zu kümmern, sollten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und sein niedersächsischer Amtskollege Bernd Althusmann ( CDU) mehr für den Radverkehr in der Region Hannover tun. „Die Region Hannover braucht deutlich höhere Investitionen in den Erhalt und Ausbau des Radwegenetzes“, betonte Kindler.

250 Millionen Euro nötig

Dazu gehören aus Kindlers Sicht auch der Bau von mehr Fahrradparkhäusern in der Region Hannover. In Städten wie Amsterdam, Rotterdam oder Kopenhagen gehörten Fahrradparkhäuser mit Kapazitäten für mehrere zehntausend Fahrräder längst zum Stadtbild. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn müsse Scheuer endlich in den Bau von zusätzlichen Fahrradparkhäusern investieren, fordert der Grünen-Abgeordnete. Bis 2025 könnten mit einer Bundesförderung zehn Fahrradparkhäuser an Knotenpunkten in der Region entstehen und es den Menschen erleichtern, das Rad zu nutzen. Dafür ist nach Kindlers Angaben ein Programm in Höhe von 250 Millionen Euro nötig.

