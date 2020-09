Bund saniert Bahnhof Misburg-Anderten für rund 120.000 Euro

Misburg-Anderten

Der Bahnhof Misburg-Anderten soll in den kommenden Monaten für Fahrgäste verschönert werden. Rund 120.000 Euro fließen in Modernisierungen und Sanierungen. Was allerdings genau am Bahnhof getan werden soll, ist bislang noch unklar. „Wir sind derzeit dabei, Maßnahmen für die Verkehrsstation Anderten-Misburg zusammenzustellen und regionale Handwerksbetriebe zu beauftragen“, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Mit dem Geld werden unter anderem Maler- und Fassadenarbeiten, der Austausch von Wand- und Bodenbelägen, die Erneuerung von Treppen, Zäunen und Dächern, das Aufstellen zusätzlicher Sitze, die Beseitigung von Graffiti und Vandalismusschäden, die Erweiterung von Informationstafeln sowie energetische Sanierungen wie eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung oder der Austausch von Heizanlagen finanziert, heißt es auf der Website der Bahn.

Geld aus Konjunkturprogramm

Das Geld stammt aus einem Konjunkturprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Insgesamt 40 Millionen Euro stehen für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an 167 Bahnhöfen zur Verfügung. In der Region Hannover erhalten neben dem Bahnhof in Misburg-Anderten auch der Messebahnhof in Laatzen, der Hauptbahnhof Hannover und der Bahnhof Lehrte finanzielle Unterstützung. Auch in Celle, Göttingen, Nienburg, Uelzen und Lüneburg sollen die Bahnhöfe modernisiert werden. „Mit dem Sofortprogramm möchten wir die Aufenthaltsqualität für Fahrgäste und Besucher in unseren Bahnhöfen verbessern“, teilt die Deutsche Bahn mit.

Parkraum für Autos und Räder fehlt

Doch die Bahnhofsanlage ist nicht die einzige Baustelle: Es gibt in der Umgebung des Bahnhofes zu wenige Parkplätze – sowohl für Fahrräder als auch für Autos. Daher hat der Bezirksrat Misburg-Anderten im Februar beschlossen, eine Fahrradgarage und zusätzliche Park-and-ride-Plätze bauen zu lassen. Das soll auf einer Rasenfläche vor dem alten Bahnhofsgebäude möglich gemacht werden – das Grundstück gehört derzeit der Deutschen Bahn. „Das Grundstück ist Teil eines Gesamtgrunderwerbspaketes, das in drei Chargen abgewickelt wird“, teilt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, auf Nachfrage mit. Die erste sei kurz vor dem Abschluss.

Die Rasenfläche vor dem alten Bahnhofsgebäude soll zukünftig für eine Fahrradgarage und zusätzliche Park-and-ride-Plätze genutzt werden – kann aber erst 2022 angekauft werden. Quelle: Bernd Haase (Archiv)

Abwicklung erst 2022

„Das Grundstück am Bahnhof Misburg-Anderten gehört zur dritten Charge, die aus Kapazitätsengpässen bei der DB Immobilien erst in 2022 abgewickelt werden kann“, so Abelmann. Die Region finanziere den Grunderwerb, Eigentümerin solle die Landeshauptstadt Hannover werden. Ein Parkhaus für Autos werde es auf dem Gelände nicht geben. Derzeit würden Gespräche mit der Stadt über eine Erweiterung der Park-and-ride-Plätze auf einem Grundstück der Stadt geführt.

