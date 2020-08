List

Draußen, hinter dem alten Wasserturm im Langenhagener Stadtpark, summen sie, die Bienen. Drinnen, in den hohen, kühlen Räumen, steht die Vitrine, gefüllt mit Honig, Kerzen und anderen Produkten der Schülerfirma Imkerei der IGS List. Das Imkern hat ihren Unternehmergeist geweckt und dafür sind die Schüler der IGS List und der IGS Süd Langenhagen nun beim Bundes-Schülerfirmen-Contest am Start.

„Wir wollen Projekte, die es an Schulen gibt, ehren, fördern und Öffentlichkeit schaffen“, erzählt Edda Mammen, die im Auftrag der Initiatoren, der Unternehmensfamilie Müller Medien, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Selbstständigkeit und unternehmerische Arbeit kämen an vielen Schulen zu kurz, deshalb sollen bestehende Projekte gestärkt werden.

Spürsinn fürs Geschäft

Gesucht wird nach Schülerfirmen mit „realem Geschäftsbetrieb“ und allem, was dazugehört: Umsatz, Kundenbetreuung, Marketing und vor allem „ein Gespür dafür, Verantwortung für ein eigenes Projekt zu übernehmen“, so Mammen.

Bereits zum zehnten Mal ruft der Wettbewerb deutschlandweit Schüler und Lehrer dazu auf, sich mit ihren Projekten zu registrieren. Mit wenigen Klicks und ganz digital erstellen die Schülerfirmen ein Profil und animieren ihr Umfeld, für sie abzustimmen.

Ein Mitglied der Schülerfirma befreit die Zellen der Bienenwabe vom Wachs, um an den Honig zu kommen. Quelle: Schülerfirma Imkerei der IGS List

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen die 20 Firmen mit den meisten Stimmen in die nächste Runde kamen, sollen in diesem Jahr coronabedingt 30 Projekte die Chance auf einen Preis erhalten. Darunter ist neben der Imkerei der IGS List auch ein weiteres Projekte aus Hannovers Nordosten: Bee Creative von der Herschelschule.

Imkern im Langenhagener Wasserturm

Während die Projektleiter der Herschelschule noch in den Ferien sind, muss die Schülerfirma der IGS List das Bienenvolk auch in der freien Zeit betreuen. Inmitten des Langenhagener Stadtparks, im alten Wasserturm, hat die 2005 gegründete Genossenschaft ihr Domizil. Das Imkern begleitet die Schüler ab der fünften Klasse – manche sogar bis ins Erwachsenenalter. In ihrem ersten Jahr nehmen die Jüngsten an Arbeitsgemeinschaften teil und lernen die Grundlagen der Imkerei. Anschließend können sie selbst Genossenschaftler werden und sich „Mitbestimmungsrechte kaufen“, erzählt Christian Ratsch, einer der verantwortlichen Lehrer und Mitglied der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen (NVL), die das Projekt betreut.

Imkern soll Umweltbewusstsein stärken

In den folgenden Schuljahren kümmern sich die Teilnehmer um die Bienenvölker, stellen Honig her, basteln Kerzen aus Bienenwachs und geben ihr Wissen an die jüngeren Schüler weiter. Einige bleiben sogar über die Schulzeit hinaus dabei und bauen eigene Hobbyimkereien auf, berichtet Ratsch.

Für das sogenannte Entdeckeln verwendet die Schülerin eine Entdeckelungsgabel. Quelle: Schülerfirma Imkerei der IGS List

Doch die Produktion allein macht nicht das Produkt: Die Betreuer setzen auf eine praktische Ausbildung und wollen, dass die Schüler lernen, umweltbewusst zu denken und zu handeln, sagt NVL-Vorsitzender Hans-Jürgen Ratsch.

Arbeitsteilung wie die Großen

Die Schülerfirma wird ihrem Namen gerecht: Aufgeteilt in Aufsichtsrat, Vorstand, Genossenschaftsmitglieder und Lehrlinge und gegliedert in Abteilungen, sind alle Beteiligten für bestimmte Bereiche zuständig. Inzwischen zählt die Schülerfirma schon 54 Mitglieder, neben der IGS List beteiligen sich auch Schüler der IGS Süd in Langenhagen. Das Preisgeld soll dazu genutzt werden, um im Wasserturm Lehrräume abseits des Schulgebäudes auszubauen und noch mehr Kurse anzubieten.

Top 10 stehen im September fest

Im September geht der Contest dann in die nächste Runde: Die Jury wählt die zehn besten Initiativen aus, die zwischen 500 Euro (für die Plätze vier bis zehn) und 2000 Euro (für den Sieger) erhalten. Die genaue Reihenfolge der Platzierungen geben die Initiatoren bei der digitalen Siegerehrung im November bekannt.

Von Monika Dzialas