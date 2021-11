Hannover

In Entwicklungshilfeprojekten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist möglicherweise Geld versickert. Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, für die Aufsicht über die Geobehörde in Hannover zuständig, hat sich eingeschaltet. Man habe „ein umfassendes Auskunftsersuchen an die BGR gerichtet“, erklärte eine Sprecherin des geschäftsführenden Ministers Peter Altmaier (CDU). Auch die BGR selbst habe im eigenen Haus ein „rechtliches Prüfverfahren“ eingeleitet. 

Gegenstand sind unter anderem Gelder, für deren Verwendung im Ausland es anscheinend keine schlüssigen Belege gibt. Außerdem seien Mitarbeiter der BGR wohl rechtswidrig wie Botschaftsangehörige mit üppigen Auslandszuschlägen versorgt worden, lautet ein weiterer Verdacht.

Entwicklungshilfe der BGR wird überprüft

Das Geld habe darum nicht für die eigentliche Projektarbeit zur Verfügung gestanden. „Damit hätte man viele Dinge umsetzen können“, sagt jemand, der mit den Vorgängen vertraut ist. BGR-Präsident Ralph Watzel schiebt die Sache anderen in die Schuhe: Die „Abordnungspraxis der Vorgänger“ werde derzeit rechtlich überprüft, erklärte ein Sprecher. Man stehe in engem Kontakt mit der Bundesregierung. Wie hoch die gezahlten Auslandszulagen waren, kann die BGR nicht beziffern.

Wenn sich Deutschland in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert, dann werden geologische Projekte unter anderem von der BGR betreut, sofern es zum Beispiel um die Erdbebenprävention oder die ressourcenschonende Förderung von Grundwasser und Bodenschätzen geht. Dafür hat die BGR Mitarbeiter aus Hannover teils für Jahre in Länder in Afrika, Asien oder Lateinamerika geschickt. Insgesamt 24 noch laufende Projekte listet die BGR im Internet auf. Anders als zum Beispiel bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig hat die Entsendung der Mitarbeiter aus Hannover offenbar nicht richtig funktioniert.

Große Mengen Kopierpapier

Nun ist aufgefallen, dass möglicherweise auch die Kontoführung in manchen Projekten wohl nicht immer ganz sauber war. In Projektkassen im Tschad und in Burundi fehlen angeblich fünfstellige Summen. Bei einem BGR-Projekt sei nicht klar, wo Papier geblieben sein soll, das niemals in so großer Menge durch Kopierer gelaufen sein kann. Die Vermutung lautet: Ortskräfte könnten das Geld für sich, die Verwandtschaft oder Clans abgezweigt haben.

Im Kongo soll eine sechsstellige Summe fraglich sein. Die BGR weist den Verdacht zurück, das Geld sei beim Betanken der Projektfahrzeuge versickert. Es sei ein „Prepaid“-System mit einer Tankstelle vereinbart worden, das Geld werde sukzessive „abgetankt“. Die Projektkasse werde derzeit noch überprüft. Das Gleiche gelte für die Budgets im Tschad und in Burundi. Im Tschad sei Geld für einen Rechtsstreit mit einem lokalen Mitarbeiter aufgewendet worden. In Burundi soll ein lokaler Mitarbeiter Barmittel abgezweigt haben.

Mitte Oktober hat die BGR-Spitze die Abordnungen von heute auf morgen eingestellt – was für großen Unmut in den Reihen der BGR-Mitarbeiter im Ausland geführt haben soll. Einige sind zum Jahresende zurück nach Deutschland gerufen worden. Das kann durchaus mit Härten verbunden sein: Manche haben mit Blick auf einen längeren Aufenthalt ihre Familien mit ins Ausland genommen, die Kinder in Schulen abgemeldet, Wohnungen gekündigt oder untervermietet.

Von Karl Doeleke