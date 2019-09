Hannover

Bereits am frühen Morgen hat sich vor der Filiale der Bundesbank Hannover am Georgsplatz eine lange Schlange gebildet. Der Grund: Zahlreiche Bürger wollen die neue Fünf-Euro-Sondermünze ergattern. Auch bei früheren Ausgaben von Fünf-Euro-Sondermünzen, bildeten sich vor der Bundesbank-Filiale in Hannover lange Schlangen.

Quelle: Villegas

Die Bundesbank gibt pro Person jeweils nur eine Münze ab. Die Geldstücke sind bei Münzsammlern begehrt, unter anderem wegen ihrer neuartigen Machart. Zwischen dem inneren Metallkreis und dem äußeren Metallring ist ein grüner Kunststoffring eingelassen.

So sieht die neue Münze aus. Quelle: dpa

Im April kommt das nächste Sammlerstück

Erstmals wurde dieses Verfahren mit einem lichtdurchlässigen Polymerring 2016 präsentiert: Damals gab Deutschland eine Fünf-Euro-Münze mit blauem Kunststoffring aus; der Titel: "Planet Erde". Das Bundesfinanzministerium sprach seinerzeit von einer "Weltneuheit im Münzbereich", Experten hatten zuvor acht Jahre daran getüftelt.

Die aktuelle Münze "Gemäßigte Zone" ist die dritte in einer fünfteiligen Serie "Klimazonen der Erde", die 2021 vollständig sein soll. Den Auftakt der Serie bildete die Fünf-Euro-Sammlermünze "Tropische Zone" mit rotem Kunststoffring, die im April 2017 herausgegeben wurde. Im vergangenen April folgte dann die Münze "Subtropische Zone" mit orangefarbenem Kunststoffring.

"Klimazonen der Erde" mit Ring aus Kunststoff: Die neue Münze. Quelle: Villegas

Mit der Münze könnte man auch zahlen

Von der neuen Münze wurden 3,4 Millionen Stück hergestellt - davon 400 000 in der höherwertigen Prägequalität Spiegelglanz. Die Bundesbank gibt die einfacheren Stempelglanz-Münzen in ihren bundesweit 35 Filialen aus. Die Spiegelglanz-Variante wird über die offizielle Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland (VfS) vertrieben. Am Donnerstagmittag waren die neuen Münzen in der Bundesbank-Filiale noch verfügbar. Wie viele Fünf-Euro-Stücke in Hannover zur Verfügung stehen, konnte die Bundesbank nicht sagen.

Wie alle deutschen Euro-Sammlermünzen kann die neue Fünf-Euro-Münze in Deutschland zum Bezahlen genutzt werden. Die wenigsten werden das Geldstück allerdings auf den Ladentisch legen. In der Regel jedoch werden die mühsam ergatterten Stücke sorgsam verwahrt. (mit dpa)

Schlange vor der Bundesbankfiliale am Donnerstag in Hannover am Georgsplatz. Quelle: Villegas

Von Mathias Klein