Hannover

Afra Gamoori ist eine von 15 Frauen in Deutschland, die das Bundesfamilienministerium mit dem Helene-Weber-Preis auszeichnen wird. Das Ministerium verleiht die Auszeichnung im September zum vierten Mal seit 2009. Der Preis ist für Frauen gedacht, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und ein Vorbild für andere Frauen sind. Eine zwölfköpfige Jury wählte die Preisträgerinnen aus Einreichungen von Abgeordneten den Bundestages aus.

Vorschlag von Yasmin Fahimi

SPD-Parteikollegin Yasmin Fahimi hatte die 29-jährige Preisträgerin aus Hannover vorgeschlagen. „Wir kennen uns aus der Parteiarbeit. Ich habe mich dort auf dem letzten regionalen Parteitag in einer Kampagne gegen Kinderarmut engagiert und bin ihr aufgefallen“, erklärt Gamoori. Neben dem Engagement für finanziell benachteiligte Kinder und Familien ist die Schulpolitik ein Schwerpunkt der 29-Jährigen.

Anzeige

Sie sitzt seit 2016 im Rat der Stadt, ist Sprecherin des Schulausschusses und Mitglied des Jugendhilfeausschusses und engagiert sich unter anderen auch in ihrem Heimatbezirk Sahlkamp-Vahrenheide politisch.

Weitere HAZ+ Artikel

„Ich wollte eigentlich schon immer die Welt verändern“, sagt Gamoori über ihren Einstieg in die Politik. „Und dann habe ich gemerkt, dass man in der Kommunalpolitik direkt vor der eigenen Haustür etwas ändern kann.“ Die 29-jährige Gymnasiallehramtsstudentin, die kurz vor dem Abschluss steht, will sich auch weiterhin politisch in der Stadt engagieren und andere Frauen ermutigen, es ihr gleichzutun. Besonders auf kommunaler Ebene gebe es hier noch Nachholbedarf, sagt Gamoori. Im Rat der Stadt etwa sei der Frauenanteil immer noch unter 30 Prozent.

Lesen Sie auch

Von Nadine Wolter