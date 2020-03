Bundespolizei Hannover und MHH starten Aktion: „Bleibt für uns daheim!“

Hannover

„Wir bleiben für euch da! Bleibt bitte für uns daheim!“, so steht es auf den Schildern, die Beamte der Bundespolizeiinspektion Hannover für ein Foto halten, das über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wird. So nett die Aktion gemacht ist, so ernst ist ihr Hintergrund. Denn trotz der Aufforderung, sich wegen der Corona-Krise nicht mehr in größeren Gruppen zu treffen, zieht der Hauptbahnhof offenbar weiterhin Jugendgruppen an. An sie richtet sich die Aktion. Auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat sich mit einem ähnlichen Appell an die Instagram-Community gewandt.

Auch Obdachlosen-Gruppen bereiten Probleme

„Die Kollegen müssen immer wieder einschreiten, weil sich größere Jugendgruppen im Bahnhof aufhalten“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Zuletzt hatten die Beamten am Donnerstagnachmittag rund 50 Jugendliche auffordern müssen, das Gelände zu verlassen. „Ähnlich verhält es sich mit den Menschen, die der Obdachlosen- oder Trinkerszene angehören“, sagt Ackert. Auch sie bereiten den Beamten noch immer Probleme, weil sie sich nach wie vor in größerer Zahl am oder im Hauptbahnhof treffen.

Aus diesem Grund haben sich die Einsatzkräfte die Twitter-Aktion überlegt. „Wir wollen diese Gruppen sensibilisieren und hoffen, dass bald ein Umdenken stattfindet“, sagt Ackert. Auch bei den Betreibern der Geschäfte im Bahnhof war es nicht immer einfach, die neuen Corona-Regelungen durchzusetzen. Erst am Donnerstag hat der letzte Laden im Bahnhof, der nicht für die Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, geschlossen.

Ivanka Trump teilt MHH-Foto

Das Personal der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der MHH hat sich auf Instagram mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt: Bitte bleibt zu Hause! Quelle: Viola Pawlaczyk, MHH-MKG

Das MHH-Personal der Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie (MKG) veröffentlichten am Donnerstagnachmittag ebenfalls einen ähnlichen Aufruf. Sie posieren in OP-Kleidung und halten in englischer Sprache die Botschaft „Wir bleiben für euch hier – bitte bleibt für uns zu Hause“ in die Kamera. Binnen Stunden entwickelte sich das Foto zu einem kleinen Social-Media-Hit, sogar Justin Bieber und Ivanka Trump teilten das Foto auf ihren Instagram-Seiten – und sammelten dafür bis zum Abend zusammen bereits fast eine Million Likes für das MHH-Team.

Laut MKG-Facharzt Holger Moysich, der auf dem Foto in der unteren Reihe das Wort „Stay“ in Händen hält, hat das Bild ebenfalls einen ernsten Hintergrund: „Es geht uns darum, junge Menschen zu erreichen“, sagt der 37-Jährige. Trotz des Appells, draußen nicht unnötig Zeit zu verbringen, sehen er und sein Team regelmäßig noch Gruppen im Freien. „Wir müssen alle mithelfen, damit sich Corona nicht weiterverbreitet“, sagt Moysich. Nicht nur das medizinische Personal sei in diesen schweren Zeiten in den Kliniken gefragt, sondern auch die Allgemeinheit – indem sie daheim bleibt.

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling