Hannover

Die Bundespolizei Hannover warnt vor einem neuen, gefährlichen Trend bei Jugendlichen. Die Einsatzkräfte müssen in jüngster Zeit immer öfter ausrücken, weil sich Kinder und Heranwachsende auf den Gleisen der Deutschen Bahn aufhalten. „Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge“, sagt Bundespolizeisprecher Detlev Lenger. Die Gründe sind offenbar vielfältig: Mal betreten die Kinder und Jugendlichen die Gleise als Mutprobe, mal spielen sie dort einfach aus Langeweile.

Einsatz in Hannovers Nordstadt

Vor zwei Tagen waren Beamte der Bundespolizei in Hannovers Nordstadt im Einsatz. Lokführer hatten auf der viel befahrenen Strecke im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs mehrere Personen auf den Gleisen gemeldet. Der Zugverkehr musste für die Suche unterbrochen werden. Die Beamten vor Ort forderten zur Unterstützung auch die Kollegen der Hubschrauberstaffel an. „In diesem Teil der Nordstadt befindet sich eine Skateranlage. Dort treffen sich die Jugendlichen regelmäßig und gehen dann auf die nahe gelegenen Gleise“, sagt Lenger.

Wenige Tage zuvor hatten Bundespolizisten in der Ortschaft Barnten, zwischen Sarstedt und Nordstemmen, einen Viertklässler von den Gleisen geholt. Der Junge war als eine Art Mutprobe auf die Schienen gegangen, weil größere Schüler ihm das gesagt hatten.

Großeinsatz wie im Spielfilm

Vor einer Woche hatten auf den Gleisen spielende Kinder in der Nähe von Braunschweig ebenfalls einen Hubschraubereinsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Bahn hatte die Kinder im Alter zwischen 13 und 17 Jahren auf der Strecke zwischen Groß Gleidingen und Timmerlah der Polizei gemeldet. Als die Betroffenen den Hubschrauber und den Streifenwagen bemerkten, flohen drei von ihnen über die Gleise. Ein Junge wurde von der Streife gestellt, zwei weitere von der Hubschrauberbesatzung. Die landete kurzentschlossen auf einem Feld in der Nähe und übergab die beiden Jungen der Streife. Anschließend hob der Hubschrauber wieder ab. Die Besatzung stellte auch den vierten flüchtigen Jungen.

Eine Hubschrauberstunde kostet 588 Euro

Für die Eltern kann es in diesen Fällen teuer werden. „Eine Flugstunde des in Gifhorn stationierten Eurocopters 135 kostet 588 Euro. „Dazu kommen die Kosten für die drei Mann Besatzung, für die Streckensperrung, die Kräfte der Polizei am Boden – da ist man schnell im mittleren vierstelligen Bereich“, sagt Lenger.

Die Bundespolizei hat jetzt auf diese besorgniserregende Entwicklung reagiert. Die Behörde richtet erstmals am Donnerstag, 22. April, zwischen 10 und 16 Uhr eine Präventions-Hotline zu diesem Thema ein. Unter der Nummer (0511) 676755555 können sich Bürger, Eltern, aber auch Lehrer melden und alles über die Gefahren des Spielens auf den Gleisen erfragen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten entwickeln. „Früher sind wir regelmäßig in den Schulen gewesen und haben mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen. Cornona-bedingt geht das jetzt nicht, deshalb beschreiten wir jetzt diesen Weg“, sagt Sprecher Lenger.

Von Tobias Morchner