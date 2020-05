Bundespolizei nimmt Taschendieb im Hauptbahnhof Hannover fest

Hannover

Zwei Taschendiebe haben am frühen Donnerstagmorgen eine Frau im Hauptbahnhof Hannover bestohlen. Einer der beiden lenkte das Opfer ab, während der zweite nach ihrem Rucksack griff. Immerhin ein Verdächtiger konnte kurze Zeit später von der Bundespolizei gefasst werden. Sein Komplize ist ebenfalls bekannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr am Bahnsteig von Gleis 14. Der eine Dieb verwickelte die 56-jährige Hannoveranerin, der zweite griff dann heimlich nach dem Rucksack und verschwand hinter einer Mauer. Als die Frau Anzeige erstattete, sichteten die Beamten umgehend die Aufnahmen der Videokameras. „Sie konnten sowohl den Tatablauf als auch die Verdächtigen ermitteln“, sagt Bundespolizeisprecher Detlef Lenger.

Spur des zweiten Diebs führt nach Dresden

Kurz darauf erkannten die Beamten einen der Diebe im Hauptbahnhof wieder. „Trotz Mundschutz“, sagt Lenger. Bei der Durchsuchung fanden sie den Hausausweis einer Ausländereinrichtung in Dresden. Die Bundespolizisten zeigten die Videos ihren sächsischen Kollegen, diese identifizierten ihn daraufhin als mutmaßlichen Komplizen des festgenommenen 22-Jährigen. Allerdings konnte der Verdächtige bislang nicht gefasst werden. Auch vom Rucksack fehlt jede Spur, der Schaden beträgt laut Opfer 280 Euro.

Frau verstößt gegen Bewährungsauflagen: Festnahme

Doch es war nicht die einzige Festnahme am Donnerstag: Die Bundespolizisten ertappten im Hauptbahnhof auch eine 35-Jährige, gegen die ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Außerdem suchte die Staatsanwaltschaft Hannover zur Aufenthaltsermittlung nach der Frau. Sie hatte nach einer Verurteilung wegen bewaffneten Diebstahls und Körperverletzung mehrfach gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Bei der Festnahme hatte die 35-Jährige zudem Kokain bei sich, es war in einer Taschenlampe versteckt. Die Frau kam in die Justizvollzugsanstalt Hildesheim.

Von Peer Hellerling