Bundespolizei stoppt Betrunkenen mit langer Schere im Hauptbahnhof Hannover

Hannover

Ein betrunkener Mann mit einer 15 Zentimeter langen Schere hat am Mittwochabend im Hauptbahnhof Hannover für Aufsehen gesorgt. Die Bundespolizei nahm den 32-Jährigen schließlich vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von 2,6 Promille.

Zeuge hält Betrunkenen fest

Der Betrunkene war in Stadthagen in eine Westfalenbahn gestiegen. Bereits auf seinem Weg nach Hannover fiel er in der Bahn auf. Er trug keine Maske und hantierte mit der Schere. Ein Zugbegleiter in der Bahn verständigte die Bundespolizei in Hannover. Als die Beamten den 32-Jährigen an Gleis 14 in Empfang nehmen wollten, rannte er davon. Seine Flucht führte über mehrere Gleise. Ein 20-jähriger Zeuge des Geschehens reagierte beherzt. Er ergriff den 32-Jährigen und hielt ihn so lange fest, bis die Polizei vor Ort eingetroffen war. Die Beamten brachten den Mann mit der Schere schließlich zur Wache.

Anzeige

Mann ist der Polizei gut bekannt

Dort stellte sich heraus, dass der 32-Jährige wegen zahlreicher Gewalt- und Betäubungsmitteldelikte polizeibekannt ist und derzeit eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verbüßt. Nachdem der 32-Jährige sich wieder beruhigt hatte, konnte er die Wache verlassen und seines Weges gehen, da er am Mittwoch lediglich Ordnungswidrigkeiten begangen hatte und damit nicht gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Von Tobias Morchner