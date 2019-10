Hannover

Auf die Beleidigung folgte prompt das Echo: Ein 19-Jähriger hat am Freitag mehrere Bundespolizisten im Hauptbahnhof „ACAB“ (All Cops are Bastards/Alle Polizisten sind Bastarde) und „Hurensöhne“ entgegen geschrien. Die Beamten kümmerten sich umgehend um den jungen Mann, bei der Durchsuchung leistete er zudem heftigen Widerstand. Zu allem Überfluss hatte ein Zeuge auch noch beobachtet, wie der 19-Jährige kurz zuvor ein Döschen mit Drogen weggeworfen hatte.

Die Bundespolizisten mussten den aggressiven Mann aus Langenhagen zwangsweise mit zur Wache nehmen. Erst nachdem ihm ein Amtsarzt eine Blutprobe entnommen hatte, durfte der 19-Jährige wieder gehen. Bei der entsorgten Dose handelte es sich zudem um eine kleine Kräutermühle – einem sogenannten Grinder – gefüllt mit Marihuana. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes und Drogenbesitzes ermittelt.

