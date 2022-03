Hannover

Hunderttausende Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine – und kommen am Ende in Städten wie Hannover an. Es sind die Kommunen, die jetzt alle Hände voll zu tun haben, den Menschen Schutz, Unterkunft und Hilfe zukommen zu lassen. Was die Stadt Hannover derzeit unternimmt, hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag in Berlin bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) referiert. Es war zugleich der erste offizielle Arbeitstag Steinmeiers in seiner neuen Amtszeit.

Integrationskurse für Ukraine-Flüchtlinge

Eingeladen waren neben Onay weitere Stadtoberhäupter sowie Vertreter kommunaler Spitzenverbände. Ursprünglich sollten sich die Diskussionen um die Corona-Pandemie drehen, doch jetzt drängte sich der Ukraine-Krieg und seine Folgen in den Vordergrund. „Ich habe Herrn Steinmeier unter anderem berichtet, wie wir Messehallen als Notunterkünfte herrichten“, sagt Onay.

Zugleich habe er deutlich gemacht, wo die neuen Herausforderungen liegen: Die Kinder der Geflüchteten müssen rasch Zugang zu Kitas und Schulen bekommen. „Zudem sollten die Menschen aus der Ukraine an Integrationskursen und am Sprachunterricht teilnehmen dürfen“, fordert Onay. Dafür müsse der Bund die Weichen stellen. Onay glaubt, dass die Vertriebenen länger in Deutschland bleiben werden.

„Wir brauchen mehr Koordination vonseiten des Bundes“, sagt Onay. Das betreffe unter anderem die Verteilung der Kriegsflüchtlinge. „Wir müssen auch den ländlichen Raum stärker nutzen“, sagt er. Der Oberbürgermeister rät dringend zu einem Ukraine-Gipfel, an dem Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen teilnehmen. „Herr Steinmeier hat sich das alles sehr aufmerksam angehört“, sagt Onay.