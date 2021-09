Hannover

„In der neuen Bundesregierung müssen die Weichen für die Zukunft gestellt werden“, sagt Dietmar Bartsch, Co-Spitzenkandidat von den Linken. Auf seiner bundesweiten Wahlkampftour machte er am Freitag Station in Hannover. Zuhörerinnen und Zuhörer konnten den Redebeiträgen zuhören und sich mit den anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten über die Kommunal- und Bundestagswahlen austauschen.

Bei seiner Rede forderte Bartsch ein Verbot von Waffenexporten in Krisenregionen. Aufgrund von deutschen Exporten seien die Taliban nun eine der bestausgerüsteten Armeen in der Region. „Das ist ein Schandfleck für Deutschland“, sagte der Spitzenkandidat. Neben ihm redeten auch die zweite Spitzenkandidatin Janine Wissler und die Bundestagsfraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali bei der Kundgebung am Kröpcke. Mohamed Ali kritisierte die späte Förderung von Luftfilteranlagen in Schulen, während die Bundesregierung das Geld für große Unternehmen „rausgehauen“ hätte.

Linke fordern sichere und höhere Renten

Die zweiten Spitzenkandidatin Wissler forderte in ihrer Rede unter anderem sichere und höhere Renten sowie mehr soziale Gerechtigkeit. Jessica Kaußen, Regionsfraktionsvorsitzende der Linken, moderierte die Kundgebung. Über die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, sagte sie, sie stehe auch in der Region Hannover für aktive Friedenspolitik. Ihr Ziel sei es unter anderem, dass die Bundeswehr keine Informationsveranstaltungen in den Schulen der Region mehr organisiert.

Die Polizei und das Organisationsteam der Linken sprachen von rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörern.

Von Leona Passgang