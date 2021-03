Hannover

Der CDU-interne Kampf um die Kandidatur für das Bundestagsmandat im südlichen stadthannoverschen Wahlkreis geht erwartungsgemäß in die Verlängerung. Weil unter vier Bewerberinnen keine im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit holte, gibt es am kommenden Sonnabend, 20. März, eine Stichwahl zwischen Honey Deihimi, Referatsleiterin bei der Bundesintegrationsbeauftragten in Berlin, und Diana Rieck-Vogt, CDU-Vorsitzende im Ortsverband Mitte. Die Bezirksratsfrau Keti Langrehr aus Ricklingen und die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Cornelia Kupsch, schieden aus.

Rieck-Vogt gewinnt die erste Runde

Hannovers CDU hatte am Sonnabendvormittag eine virtuelle Versammlung samt Präsentation der Bewerber abgehalten und dann ihre Mitglieder am Nachmittag sowie am Sonntag zur Stimmabgabe ins Wahllokal in der Geschäftsstelle an der Walderseestraße eingeladen. Dabei erhielt Deihimi 35,8 Prozent der Stimmen, Rieck-Vogt brachte es auf 42,7 Prozent und ist damit Siegerin der ersten Runde. Für Langrehr mit 17,1 Prozent reichte es nicht, für Kupsch mit 4,5 Prozent ebenfalls nicht. Für die SPD tritt wieder Yasmin Fahimi an, die vor vier Jahren direkt in den Bundestag einzog. Die Grünen haben den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler nominiert.

Oppelt erhält 88,1 Prozent

Deutlicher war die Sache im nördlichen Wahlkreis. Dort hatte Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt keinen Konkurrenten und erhielt 88,1 Prozent der Stimmen. Damit darf sich der 34-jährige Jurist zum zweiten Mal um das Direktmandat bewerben. Das hatte zuletzt für die SPD Kerstin Tack geholt, die aber nicht wieder antritt. Als Oppelts Konkurrenten stehen bisher Hannovers SPD-Vorsitzender Adis Ahmetovic und die Grüne Swantje Michaelsen fest.

„Das Ergebnis gibt mir Rückenwind für den Wahlkampf“, sagte Oppelt. Ziel bei den Bundestagswahlen im September müsse es sein, auf Bundesebene einen Linksrutsch zu vermeiden. „Die Wahlbeteiligung bei der Kandidatenkür war gegenüber vergleichbaren früheren Abstimmungen hoch. Allein im Süden hat jeder dritte Stimmberechtigte gewählt“, berichtete der Vorsitzende.

Von Bernd Haase