Hannover

Der hannoversche AfD-Bundestagsabgeordnete Jörn König will erneut nach Berlin. Die Partei hat den 49-Jährigen am Sonnabend erneut als Direktkandidaten für den Bundeswahlkreis 41 (Hannover Nord) aufgestellt. Im südlichen Wahlkreis tritt Ratsherr Reinhard Hirche an.

Zudem hat die AfD ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen bestimmt. Für die Ratswahl hat die Partei in allen 14 Wahlbereichen Bewerber nominiert und auch Nachrücker gefunden. Auf der Ebene der Stadtbezirke kandidieren AfD-Mitglieder in acht Bezirken.

Andreas Schinkel