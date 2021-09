Hannover

Nur noch wenige Tage, dann wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. In der Region Hannover kämpfen mehrere namhafte Kandidaten um den Direkteinzug ins Parlament. Die HAZ hat sich die spannendsten Duelle herausgepickt und stellt die Kontrahenten vor.

Duell im Wahlkreis 42 (Hannover-Stadt II)

Im Wahlkreis 42, Hannover-Stadt-Süd, treffen die ehemalige SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi und der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Sven-Christian Kindler, aufeinander. Beide haben Chancen, ein Ticket nach Berlin zu lösen. 2017 holte Fahimi 33,7 Prozent der Erststimmen und gewann den Wahlkreis, ihre größte Konkurrentin hieß damals noch Ursula von der Leyen (CDU) und holte 28,9 Prozent der Stimmen. Kindler war mit 11,2 Prozent weit abgeschlagen. Das könnte sich jetzt ändern. Der Wahlkreis umfasst Stadtteile wie Calenberger Neustadt, Südstadt, Linden und Nordstadt, in denen die Grünen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft wurden. Kindler dürfte also ein ernstzunehmender Konkurrent für Fahimi werden, neben CDU-Kandidatin Diana Rieck-Vogt.

SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi stellt sich noch einmal zur Wahl. Quelle: Lisa Eimermacher

Das ist Yasmin Fahimi: Die 53-Jährige ist seit 2017 Mitglied des Bundestags und kann bereits auf eine illustre politische Karriere zurückblicken. Unter Parteichef Sigmar Gabriel war sie Generalsekretärin der SPD. Danach arbeitete sie als Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, das damals noch von Andrea Nahles geführt wurde. Fahimis Vater stammte aus dem Iran. Fahimi studierte an der Uni Hannover zunächst Elektrotechnik, später Chemie. Nach ihrem Studium arbeitete sie bei der Gewerkschaft Bergbau, Chemie , Energie (IG BCE). Fahimis Lebensgefährte ist der Vorsitzende der IG BCE Michael Vassiliades.

Fahimi gilt als durchsetzungsstark, kompetent, scharfzüngig – und ein bisschen spröde. Manche Genossen meinen, ihr fehle die „innere Wärme der Partei“. In den Themenbereichen Arbeit und Arbeitnehmerschutz gilt sie als ausgewiesene Expertin.

Der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler will den Wahlkreis für die Grünen holen. Quelle: privat

Das ist Sven-Christian Kindler: Der 36-Jährige ist trotz seines Alters ein alter Hase im Bundestag. Seit 2009 gehört er dem Parlament an. Kindler ist Finanzexperte seiner Fraktion und Mitglied des Haushaltsausschusses. Der Grüne hat ein Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Leibniz Akademie Hannover und bei Bosch Rexroth Pneumatics absolviert. Mehrere Jahre arbeitete Kindler als Controller bei Bosch. Kindler ist in Hannover aufgewachsen und hat sein Abitur an der Käthe-Kollwitz-Schule absolviert.

Kindler ist Spitzenkandidat der niedersächsischen Grünen für den Bundestag. Sollte er den Direkteinzug verpassen, zieht er dennoch über seinen Listenplatz in den Bundestag ein. Kindler gilt als kompetent und ist ein ausgezeichneter Redner. Zudem ist er unermüdlich in seinem Wahlkreis aktiv.

Duell im Wahlkreis 47 (Hannover-Land II)

Im Wahlkreis 47, Hannover-Land II, treffen der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag, Matthias Miersch, und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, aufeinander. Die beiden könnten gegensätzlicher kaum sein. Auf der einen Seite ein versierter SPD-Umweltpolitiker, der den Partei-Linken eine Stimme gibt, auf der anderen Seite ein hemdsärmeliger Nachwuchspolitiker, der den konservativen Flügel der Partei bedient. Klug und redegewandt sind sie beide.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch kämpft erneut um den Direkteinzug ins Parlament. Quelle: Peter Steffen

Das ist Matthias Miersch: Der 52-Jährige ist seit 2005 Mitglied des Bundestags und seit vier Jahren stellvertretender Fraktionschef. Aufgewachsen ist Miersch in Laatzen, später studierte er Rechtswissenschaften und promovierte an der Leibniz Universität Hannover. Miersch ist als Rechtsanwalt zugelassen und lebt mit seinem Partner zusammen. Mehrere Jahre führte Miersch den SPD-Unterbezirk Region Hannover, seit 2019 ist er Vorsitzender des noch größeren SPD-Bezirks Hannover. Schwerpunkt seiner Arbeit im Bundestag ist die Umweltpolitik.

Miersch hat seinen Wahlkreis immer direkt gewonnen, jedoch war der Vorsprung zuletzt knapp. Weniger als zwei Prozentpunkte lag Miersch vor CDU-Konkurrentin Maria Flachsbarth. Miersch ist bei den Genossen beliebt, gilt aber auch als Strippenzieher.

Der Bundeschef der Jungen Union, Tilman Kuban, will erstmals in den Bundestag einziehen. Quelle: Lino Mirgeler

Das ist Tilman Kuban: Der 34-Jährige ist seit zwei Jahren Bundesvorsitzender der Jungen Union und damit Mitglied des Parteivorstands der CDU. Sein Abitur hat Kuban in Bad Nenndorf gemacht, studiert hat er Rechtswissenschaften an der Uni Osnabrück. Seit fünf Jahren arbeitet Kuban für die Unternehmerverbände Niedersachsen. Zuvor war der leidenschaftliche Fußballspieler als Nachwuchsscout für Hannover 96 tätig. Er lebt zusammen mit seiner Partnerin in Barsinghausen.

Kuban hat den Wahlkreis von Maria Flachsbarth übernommen. Dass die CDU keine weibliche Kandidatin ins Rennen schickte, rief Unmut in der Partei hervor. Kuban gilt als gewiefter Stimmungsmacher, der ein Bierzelt zum Kochen bringen kann. Wenn einer dem ewigen Sieger Miersch die Stirn bieten kann, dann Kuban.

Duell im Wahlkreis 43 (Hannover-Land I)

Im Wahlkreis 43, Hannover-Land I, tritt mit Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Kanzleramt, ein echtes Schwergewicht der Bundespolitik an. Bei der Wahl 2017 holte Hoppenstedt gut 40 Prozent der Wählerstimmen und ließ SPD-Kandidatin Caren Marks weit hinter sich. Diese zog über die Liste dennoch in den Bundestag ein, will aber nicht wieder kandidieren. Nun fordert Marks langjährige Mitarbeiterin, Rebecca Schamber, den Mann aus dem Kanzleramt heraus.

Staatsminister Hendrik Hoppenstedt will wieder für die CDU ein direktes Ticket nach Berlin lösen. Quelle: CDU

Das ist Hendrik Hoppenstedt: Der 49-Jährige gehört dem Bundestag seit 2013 an. Zuvor war er hauptamtlicher Bürgermeister Burgwedels. Hoppenstedt wuchs im Umland Hannovers auf und besuchte die Grundschule in Thönse. Nach dem Abitur in Großburgwedel studierte Hoppenstedt Rechtswissenschaften in Passau, Lausanne und Würzburg. Er promovierte und arbeitete unter anderem beim Landgericht Hannover, bei der Staatsanwaltschaft Hannover sowie in der Deutschen Botschaft in den USA. Hoppenstedt ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Hoppenstedt hat eine beeindruckende Karriere hingelegt: Erst jüngster Bürgermeister in Niedersachsen, dann Direkt-Gewinner eines Wahlkreises, den jahrelang die SPD okkupierte. Trotz seines Höhenflugs gilt Hoppenstedt als bodenständig.

SPD-Frau Rebecca Schamber stellt sich zur Wahl für den Bundestag. Quelle: Sven Sokoll

Das ist Rebecca Schamber: Die 45-Jährige arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Wahlkreis- und im Berliner Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks, die nicht noch einmal für die Bundestagswahl kandidiert. Schamber hat schon eine Wahl hinter sich, sie wird der künftigen Regionsversammlung angehören. In den vergangenen Jahren war sie bereits Mitglied des Wedemärker Gemeinderates. Schamber hat Rechtswissenschaften in Bremen und Hannover studiert. Sie lebt in Neustadt-Borstel, ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Schamber gilt als fleißig und engagiert, aber sie ist bisher ein unbeschriebenes Blatt. Den Rückhalt der Partei hat sie, aber ob das gegen Hoppenstedt reicht, bleibt zweifelhaft.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das sind die weiteren Kandidaten in den Wahlkreisen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Wahlkreis 41 (Hannover-Stadt I): Maximilian Oppelt (CDU), Adis Ahmetovic (SPD), Swantje Michaelsen (Grüne), Katharina Wieking (FDP), Hans-Herbert Ullrich (Linke), Jörn König (AfD)

Maximilian Oppelt (CDU), Adis Ahmetovic (SPD), Swantje Michaelsen (Grüne), Katharina Wieking (FDP), Hans-Herbert Ullrich (Linke), Jörn König (AfD) Wahlkreis 42 (Hannover-Stadt II): Diana Rieck-Vogt (CDU), Knut Gerschau (FDP), Parwaneh Tayabeh Bokah Tamejani (Linke), Reinhard Hirche (AfD)

Diana Rieck-Vogt (CDU), Knut Gerschau (FDP), Parwaneh Tayabeh Bokah Tamejani (Linke), Reinhard Hirche (AfD) Wahlkreis 43 (Hannover-Land I): Jens Palandt (Grüne), Grigorios Aggelidis (FDP), Michael Braedt (Linke), Dietmar Friedhoff (AfD)

Jens Palandt (Grüne), Grigorios Aggelidis (FDP), Michael Braedt (Linke), Dietmar Friedhoff (AfD) Wahlkreis 47 (Hannover-Land II): Simone Meyer (Grüne), Nadin Zaya (FDP), Thorsten Kuhn (Linke), Dirk Brandes (AfD)

Die Wahlkreise umfassen folgende Stadtteile und Gemeinden

Hannover-Stadt I (Wahlkreis 41): Hannover-Nord, dazu gehören die Stadtteile Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst und Zoo.

Hannover-Nord, dazu gehören die Stadtteile Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst und Zoo. Hannover-Stadt II (Wahlkreis 42): Hannover-Süd, dazu gehören die Stadtteile Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel und Wülferode.

Hannover-Süd, dazu gehören die Stadtteile Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel und Wülferode. Hannover-Land I (Wahlkreis 43): Dazu gehören die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf.

Dazu gehören die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf. Hannover-Land II (Wahlkreis 47): Dazu gehören die Kommunen Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Von Andreas Schinkel