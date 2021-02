Hannover

Die Freien Demokraten wollen ihre Kandidaten für die Bundestagswahl am 27. März aufstellen – bei einer Präsenzveranstaltung aller Mitglieder in Isernhagen. „Wir werden zugleich einen neuen Regionsvorstand wählen“, sagt Stadtverbands-Chef Patrick Döring. Die Bewerber für die beiden hannoverschen Stadtwahlkreise stehen fest: Im Wahlkreis 41 tritt die Vorsitzende der Jungen Liberalen Hannovers, Katharina Wieking, an, im Wahlkreis 42 schickt die FDP den Unternehmer Knut Gerschau ins Rennen. „Dieses Kandidatenteam repräsentiert die attraktive Vielfalt liberaler Großstadtpolitik der Mitte“, sagt Döring.

Ulla Ihnen will nicht wieder kandidieren

Den Wahlkreis 42 hat bisher die FDP-Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen vertreten. Die 65-Jährige hat aber angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Will ihr Nachfolger im Wahlkreis, Knut Gerschau, einen Sitz im Bundestag erringen, müsste er über die Landesliste abgesichert werden, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass die FDP einen Wahlkreis direkt gewinnt. Gleiches gilt für Wieking im Wahlkreis 41. „Wir werben dafür, dass nach der erfolgreichen Arbeit von Ulla Ihnen weiterhin ein Abgeordneter aus Hannover die FDP im Bundestag vertreten wird“, sagt Döring. Über die Landeslisten stimmt die niedersächsische FDP am 5. und 6. Juni ab.

Kampfkandidatur zwischen Aggelidis und Hinze

In den ländlichen Hannover-Wahlkreisen kommt es zur Kampfkandidatur. Die Vorsitzende der FDP-Regionsfraktion Christiane Hinze tritt gegen den bisherigen Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis im Wahlkreis 43 an. Es ist ungewöhnlich, dass ein amtierender Abgeordneter, der erneut kandidieren möchte, von einer Konkurrentin herausgefordert wird. Aufgrund der FDP-internen Vorgaben für die Besetzung von günstigen Listenplätzen mit Frauen hat Hinze gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen – wenn sie die Kampfkandidatur für sich entscheidet. Für den südlichen Hannover-Land-Wahlkreis (47) ist Markus Hofmann aus Hemmingen gesetzt.

Von Andreas Schinkel