Nach der Bundestagswahl haben die hannoverschen Sozialdemokraten am lautesten gefeiert, aber es sind die Grünen, die die höchsten Zuwächse im Stadtgebiet verbuchen. Mit einem Plus von 13,2 Prozentpunkten liegen sie nur knapp hinter der SPD und haben die CDU auf Platz drei verwiesen. Bei den Erststimmen sieht es ähnlich aus: Die SPD gewinnt zwar beide Stadt-Wahlkreise, aber dahinter rangieren nun die Grünen und nicht mehr die Christdemokraten. Was steckt hinter diesem Wahlerfolg, und wer gibt bei den Grünen eigentlich den Ton an?

Eines fällt sofort auf: Während Sozial- und Christdemokraten parteiinternen Streit gerne öffentlich austragen, bleibt es bei den Grünen meist still. Ausnahme war das überraschende Abtauchen von Ratsfraktionschefin Freya Markowis im vergangenen Jahr. Sie hatte sowohl den Fraktionsvorsitz als auch ihr Ratsmandat niedergelegt, gewissermaßen über Nacht und ohne eine genaue Begründung. Obwohl klar war, dass es hinter den Kulissen viel Ärger gegeben haben muss, drang kaum etwas nach außen.

Am Ende steht der Kompromiss

Tatsächlich gilt bei den Grünen die Maxime: Parteiintern dürfen Diskussionen laut und leidenschaftlich geführt werden, aber am Ende muss ein Kompromiss stehen, hinter dem sich alle versammeln und der geschlossen nach außen vertreten wird. Im Parteijargon heißt das „innerer Aushandlungsprozess“. Der beginnt bei den Basisorganisationen in den Stadtteilen und endet in den Mitgliederversammlungen auf Stadtebene.

Grüne mit Einfluss: Ratsfraktionschef Daniel Gardemin (v.li.), die Parteichefs Greta Garlichs und Ludwig Hecke sowie die weitere Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Quelle: Katrin Kutter

Zudem gibt es bei den Grünen mehrere Führungsfiguren, deren Worte Gewicht haben. Da sind die beiden Parteichefs Greta Garlichs und Ludwig Hecke. Während Garlichs das junge Gesicht der Grünen nach außen darstellt, wirkt der ehemalige Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen verstärkt nach innen. „Hecke ist ein guter Stratege mit viel Erfahrung“, sagt ein Grüner. Zudem gilt auch Ratsfraktionschef Daniel Gardemin als einflussreich. Manche sagen: Bei stadtpolitischen Themen komme man an ihm nicht vorbei.

Ein Theologe managt die Wahlkämpfe

Ein weiterer Stratege im Hintergrund ist Mathis Weselmann. Der 36-Jährige hat 2019 den Wahlkampf für Belit Onay organisiert, und auch bei den jüngsten Wahlen liefen in seinem Büro die Fäden zusammen. Gefragt nach dem Geheimnis des grünen Erfolgs gibt er sich bescheiden. „Als evangelischer Theologe stellt man die eigenen Verdienste nicht gerne hervor“, sagt er lächelnd. Aber ihm und seinen Mitarbeitern sei es durchaus gelungen, „Kräfte zu fokussieren“ und in der Stadt präsenter zu sein als während der vergangenen Wahlkämpfe.

Mathis Weselmann arbeitet in der Geschäftsstelle der Partei und organisiert die Wahlkämpfe. Quelle: Dietmar Kuhn

„Früher haben wir Veranstaltungen für uns selbst gemacht“, sagt Weselmann. Da hätten Grüne ihren Parteifreunden erzählt, was sie für richtig hielten. „Jetzt machen wir uns sehr viel mehr Gedanken um die Vermittlung unserer Ideen an die Bürgerinnen und Bürger“, sagt er. Dabei komme es auch auf Sprache an. Verkopfte soziologische Begriffe wie „Teilhabe“ verwende er nur ungern in Parteiprogrammen.

Viele junge Mitglieder kennen die Altgedienten nicht mehr

Altgediente Grüne wie der ehemalige Umwelt- und Wirtschaftsdezernent Hans Mönninghoff und Ex-Ratsfraktionschef Lothar Schlieckau finden bei den Grünen noch Gehör. Aber sie sind nicht in der Lage, Mehrheiten zu organisieren. „Viele von unseren jungen Mitgliedern wissen gar nicht mehr, wer diese Leute sind“, sagt Parteichefin Garlichs. Mehr als 1500 Mitglieder zählt der Stadtverband inzwischen, bei der letzten Kommunalwahl 2016 waren es nicht einmal die Hälfte. „Da ist richtig Dynamik drin“, meint die 23-Jährige.

Der Partei gelingt es, Nachwuchskräfte schnell einzubinden. So sitzen mit Anna-Tabea Kraeft und Lilly Pietsch zwei Fridays-for-Future-Aktivistinnen für die Grünen in Rat und Regionsversammlung. Kontakt zu den Klimaaktivisten hat Parteistratege Weselmann über die Grüne Jugend, Nachwuchsorganisation der Partei, geknüpft. „Bei uns muss man nicht erst 20 Jahre Parteiflyer in einem Ortsverein gefaltet haben, um ein Mandat zu bekommen“, sagt Garlichs.

Nicht ganz ohne Konflikte

Ganz ohne Konflikte sind rasche Aufstiege allerdings auch bei den Grünen nicht zu haben. So hat Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek auf Platz 1 der Ratsliste in Linden-Limmer kandidiert, obwohl sie erst vor wenigen Monaten der Partei beigetreten ist. Während der Oberbürgermeisterwahl hatte sie sich noch als Gegenkandidatin zu Onay präsentiert. Ein altgedienter Grüner, Fraktionschef Gardemin, musste sich mit Platz zwei der Ratsliste begnügen. Dem Vernehmen nach hat das für Unmut in Partei und Fraktion gesorgt, aber so richtig an die Oberfläche ist der Ärger wieder nicht gedrungen. Am Ende hat auch Gardemin den Einzug in den Rat geschafft.

Kaum in der Partei, schon auf Listenplatz 1: Iyabo Kaczmarek. Das hat intern für Unmut gesorgt. Quelle: Sven Brauers

Das exzellente Abschneiden der Grünen bei den Wahlen stärkt die Position der Partei in den anstehenden Koalitionsgesprächen auf Ratsebene. „Hannover präferiert Grün-Rot“, sagt Garlichs. Doch einfach werden die Verhandlungen mit der SPD nicht. Offiziell heißt es vonseiten der Grünen, dass man jetzt erst Gespräche aufnehme.

Dem Vernehmen nach hat es hinter den Kulissen längst erste Annäherungen gegeben. Angeblich beanspruchen die Grünen nicht nur den Ratsvorsitz, sondern auch das Amt des Ersten Bürgermeisters, beides bisher in den Händen von Thomas Hermann (SPD). „Schließlich sind wir stärkste politische Kraft in Hannover“, heißt es selbstbewusst aus den Reihen der Grünen.

