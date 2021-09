Hannover

Nach der Kommunalwahl hat die hannoversche CDU bei der Bundestagswahl erneut deutliche Stimmverluste hinnehmen müssen: Sie ist in Hannover um 8,8 Prozentpunkte abgerutscht. Bei den Erststimmen liegen die CDU-Direktkandidaten Maximilian Oppelt und Diana Rieck-Vogt sogar hinter den Grünen. Auch im Rat ist die CDU nur noch drittstärkste Kraft. In der Partei wächst jetzt die Unzufriedenheit – der Ärger richtet sich gegen die Führung. „Es rumort, aber noch gibt es keine offene Rebellion“, sagt ein ranghoher Christdemokrat.

Tatsächlich wagt sich kein Parteimitglied so weit vor, öffentlich Kritik an der Parteiführung zu äußern. Doch hinter vorgehaltener Hand finden mehrere Christdemokraten, darunter Mandatsträger, deutliche Worte. „Die Wahlen sind desaströs gelaufen. Wir müssen uns fragen, wer dafür die Verantwortung trägt“, sagt eine CDU-Frau. Ein Weiter-so mit der aktuellen Parteispitze könne es jedenfalls nicht geben.

Ein anderer meint: „Es kann doch nicht sein, dass es die CDU nicht mehr schafft, Kandidaten aus Hannover in den Bundestag zu bringen.“ Die Parteiführung hätte im Vorfeld bessere Listenplätze für die hannoversche CDU herausschlagen müssen. Ein weiterer CDU-Mann sagt, dass die Partei in Hannover den Wahlkampf zum Teil verschlafen habe.

Oppelt: Wahlanalyse intern vornehmen

Tatsächlich ist es Parteichef Oppelt selbst, der den Direkteinzug in den Bundestag verfehlt hat und dessen Listenplatz nicht zog. Er wehrt sich gegen anonyme Vorwürfe aus seiner Partei. „Natürlich sind wir von dem bundesweiten Ergebnis der Union enttäuscht, welches erwartungsgemäß auch auf Hannover durchgeschlagen hat“, teilt er mit.

„Natürlich sind wir von dem bundesweiten Ergebnis der Union enttäuscht“: Maximilian Oppelt, Hannovers CDU-Chef. Quelle: Katrin Kutter

Die Verluste in Hannover entsprächen genau den Einbußen in Prozent auf der Bundesebene. Von morgens bis abends habe man aber um jede Stimme gekämpft. „Eine Wahlanalyse werden wir selbstverständlich intern in den Gremien der Partei vornehmen“, sagt Oppelt. Hier sei der Ort für konstruktive Kritik.

Oppelts Vorgänger, der derzeitige Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer, springt seinem Nachfolger zur Seite. „Sowohl Oppelt als auch Rieck-Vogt haben einen engagierten Wahlkampf hingelegt, konnten aber gegen den Bundestrend wenig ausrichten.“ Das schlechte Wahlergebnis liege jedenfalls nicht in der Verantwortung des Parteivorstands. Im Übrigen könne er nicht verstehen, dass Parteimitglieder Kritik äußern, sich aber nicht aus der Deckung wagen.

