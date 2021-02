Die Corona-Krise erschwert es den Parteien, ihre Kandidaten für die kommenden Wahlen aufzustellen. Jetzt hat der Bund die rechtlichen Weichen dafür gestellt, dass auch per Brief oder Urnengang nominiert werden kann. Bei der SPD in Hannover entscheidet zum ersten Mal nicht eine Auswahl von Delegierten, sondern die gesamte Parteibasis über die Bewerber für die Bundestagswahl.