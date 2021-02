Hannover

Wer für die SPD ins Rennen um Sitze im Bundestag geht, entscheidet sich am 2. März. Dann wählen die Genossen ihre Kandidaten für die vier hannoverschen Bundestagswahlkreise per Brief. Am 12. März will die Partei ab 17.30 Uhr per Livestream im Internet die Ergebnisse verkünden. Sollte in einem Wahlkreis nicht die erforderliche absolute Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin zustande kommen, folgt einer zweiter Wahlgang per Brief. „Wir freuen uns, mit diesem Verfahren in ein Superwahljahr zu starten, bei dem wir als SPD das klare Ziel haben, alle vier Wahlkreise bei der Bundestagswahl direkt zu gewinnen“, sagt die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Region Hannover, Claudia Schüßler. Der Unterbezirk zählt rund 8000 Mitglieder.

Das sind die Kandidaten

Im Wahlkreis Hannover Stadt II (Wahlkreis 42) ist die Sache klar. Hier tritt die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi erneut an. Anders dagegen im Wahlkreis Hannover Stadt I (Wahlkreis 41). Hier kämpfen insgesamt sechs Bewerber um die Nachfolge von Kerstin Tack, die zur nächsten Wahl nicht wieder antritt. Unter ihnen Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic.

Ebenfalls umkämpft ist der Wahlkreis Hannover Land I (Wahlkreis 43). Dort stellen sich sechs Genossinnen und Genossen zur Wahl. Bisher hatte die Bundestagsabgeordnete Caren Marks in dem Wahlkreis kandidiert, aber auch sie tritt nicht wieder an. Unstrittig ist dagegen, dass der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Matthias Miersch, erneut für den Wahlkreis Hannover Land II (Wahlkreis 47) nominiert wird.

Von Andreas Schinkel