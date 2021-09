Hannover

Um 18 Uhr werden die Befürchtungen Gewissheit. Bei genau 5 Prozent sieht die ARD-Prognose die Linken bei der Bundestagswahl am Sonntag. Es ist fast ganz still in der Kneipe Gaston in Linden-Süd, als die Balken der Prognose nach oben gehen. Die rund 20 Gäste merken: Das wird knapp.

„Schwerer Schlag“

Bei der Bundestagswahl 2017 war die Linke noch auf 9,2 Prozent der Stimmen gekommen. Nun muss sie um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Zwar könnte die Partei auch bei weniger als 5 Prozent der Stimmen durch mehrere Direktmandate trotzdem ins Parlament einziehen. Bei mindestens drei Direktmandaten würden die Linken entsprechend ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einziehen. 2017 erreichte die Partei fünf Direktmandate. Eine Regierungsbeteiligung in Form von Rot-Grün-Rot scheint mit diesem Abend aber wieder in weite Ferne gerückt zu sein.

Mitglieder der Linken in Hannover verfolgen im Gaston in Linden-Süd die Wahlsendungen im Fernsehen. Bei Verkündung der Prognose herrscht größtenteils Stille. Quelle: Maximilian Hett

Die Enttäuschung über das Ergebnis bei der Partei ist groß. „Das ist ein schwerer Schlag für uns“, sagt die hannoversche Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow. In der Landeshauptstadt hat man aber mit so einem Ergebnis gerechnet. „Wir wissen, dass das Ergebnis unter unseren Erwartungen liegen wird“, sagt Johannes Zang, Kreisvorsitzender der Linken in Hannover kurz vor Schließung der Wahllokale am Sonntagnachmittag.

Kurz darauf wird aus der Ahnung Realität. „Wir sind enttäuscht“, sagt Zang. „Unser Programm hätte mehr Prozente verdient.“ Dennoch glaube er, dass die Linken über die 5-Prozent-Hürde kommen werden. Zang kritisiert die Kommunikationsstrategie der Bundespartei. Die Linke habe die sozialen Themen der SPD überlassen.

Hannoversche Linke unterstützen Kritik von Sahra Wagenknecht

Unterstützung gibt es bei der Wahlparty der hannoverschen Linken in Linden-Süd auch für kritische Worte von Sahra Wagenknecht. Die Linken hätten sich zu einer Lifestylepartei entwickelt. „Die Linke hat sich in den letzten Jahren immer weiter von dem entfernt, wofür sie eigentlich gegründet wurde, nämlich als Interessenvertretung für normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Rentnerinnen und Rentner. Viele Menschen haben das Gefühl, wir sprechen nicht mehr ihre Sprache“, sagt Wagenknecht im Ersten. „Da hat sie recht“, raunt es durch die Kneipe.

Ratspolitiker Dirk Machentanz hätte sich mehr Präsenz von Wagenknecht im Wahlkampf der Partei gewünscht. „Sie hätte an die Spitze des Wahlkampfs gehört.“ Das sieht auch der Kreisvorsitzende Zang so. Die Linke müsste das Ergebnis nun selbstkritisch reflektieren, sagt Zang. Er und Machentanz fordern, die Partei solle sich wieder auf soziale Kernthemen konzentrieren.

„Sahra Wagenknecht hätte an die Spitze des Wahlkampfs gehört“, sagt der linke hannoversche Ratspolitiker Dirk Machentanz. Quelle: Maximilian Hett

Konstant sind am Abend hingegen die Hochrechnungen. Die Wahlforscherinnen und Wahlforscher sind sich bei der Partei weiterhin einig und sehen die Linken bei genau 5 Prozent.

Von Maximilian Hett