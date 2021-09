Hannover

Dramatische Verluste für die CDU, Gewinne für SPD und Grüne – das sind die auffälligsten Ergebnisse der Bundestagswahl in den vier Wahlkreisen der Region Hannover. Bei den für die Sitzverteilung im Bundestag entscheidenden Zweitstimmen setzt sich in der Region Hannover damit der Trend aus der Kommunalwahl fort.

CDU ist in Hannover nur noch dritte Kraft

Im Vergleich zum knappen bundesweiten Ergebnis haben sich die Wähler in der Region Hannover insgesamt wesentlich eindeutiger zu Gunsten der SPD und einem Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden. Die CDU muss in beiden Wahlkreisen der Landeshauptstadt schwere Schlappen einstecken und rangiert jetzt nur noch an dritter Stelle der Parteienrangfolge.

Wahlkreise in der Landeshauptstadt

Im Wahlkreis Stadt Hannover I, der die nördlichen Stadtteile umfasst, liegt die SPD mit 31 Prozent vorne, die Grünen kommen auf 23,8 Prozent. Die Grünen können dort im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl 11,6 Prozentpunkte zulegen, die SPD 3,6 Prozent.

Im Wahlkreis Stadt Hannover II stehen die Grünen bei den Zweitstimmen an der Spitze (29,5 Prozent), mehr als ein Prozentpunkt vor der SPD (28,2 Prozent). Dort gewinnen die Grünen sogar 14,6 Prozentpunkte hinzu, die SPD 2,6.

Im Wahlkreis Stadt Hannover I verliert die CDU 8,9 Prozentpunkte und hat nur noch einen Anteil von 18,3 Prozent. Ähnlich hoch verlieren die Christdemokraten im südlichen Wahlkreis: Ein Verlust von 8,6 Prozentpunkten reicht nur zu einem Ergebnis von 15,8 Prozent.

Während die FDP bis auf Stadt Hannover I in allen Wahlkreisen leichte Verluste kassieren muss, verliert die AfD überall deutlich. In Stadt Hannover I geht es um 3,1 Prozentpunkte runter auf 6 Prozent, in Stadt Hannover II um 2,9 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Auch im nördlichen Umland von Hannover bricht die AfD ein, von 10,2 bei der letzten Bundestagswahl auf 7,7. Und auch im südlichen Umland muss die rechtspopulistische Partei mit minus 2,7 Prozentpunkten eine Schlappe einstecken.

Auch im Umland ist die CDU nicht mehr an der Spitze

In den beiden Umland-Wahlkreisen hat die CDU ihre bisherige Mehrheit bei den Zweitstimmen an die SPD abgeben müssen, auch hier muss die CDU mit Verlusten in bisher für diese Partei nicht gekanntem Ausmaß fertig werden. In Hannover Land I sinkt ihr Stimmenanteil um 9,1 Prozentpunkte auf nur noch 25,8. Dagegen legt die SPD um 5,1 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent zu.

Auch im Umland können die Grünen erhebliche Gewinne verbuchen: Im Norden bekommen sie 7,2 Prozentpunkte mehr und können ihr Ergebnis fast verdoppeln. Ähnlich in Hannover Land II – dort erobern die Grünen 7,6 Prozente mehr und landen bei 16,3 Prozent.

Wenn man sich sich die Zweitstimmenergebnisse in den einzelnen Städten und Gemeinden im Umland anschaut, können SPD und Grünen überall triumphieren, außer in Burgwedel und Isernhagen. Dort liegt die CDU bei den Zweitstimmen vorn, in Burgwedel kommt sie auf 32 Prozent und hält die SPD (27,3 Prozent) auf Abstand. Knapper ist es für die CDU in Isernhagen mit einem Stimmenanteil von 30 Prozent, die SPD landet bei 27,3 Prozent.

Die Grünen erzielen im Umland ihre besten Ergebnisse in Wennigsen (21,1 Prozent) und in Hemmingen mit 20,7 Prozent. Am geringsten ist der Stimmanteil der Grünen in Garbsen mit 12,1 Prozent und in Uetze mit 13,7 Prozent.

Von Mathias Klein