Hannover

Wer vertritt Hannover in Berlin? Bei der Bundestagswahl am 26. September rechnen sich inzwischen drei Parteien Chancen aus, Wahlkreise in Hannover direkt zu gewinnen. Bisher war dies SPD und CDU vorbehalten, jetzt kommen die Grünen hinzu. „Das ist aber kein Selbstläufer“, sagt Hannovers Grünen-Parteichef Ludwig Hecke.

Abstände zwischen den Direktkandidaten waren 2017 noch groß

Tatsächlich waren bei der jüngsten Bundestagswahl 2017 die Abstände zwischen den Direktkandidaten der Grünen und ihren Konkurrenten von SPD und CDU groß. Im nördlichen Stadt-Wahlkreis (41) holte SPD-Kandidatin Kerstin Tack fast 36 Prozent der Stimmen, dahinter rangierte CDU-Mann Maximilian Oppelt mit knapp 30 Prozent. Weit abgeschlagen war Grünen-Kandidatin Swantje Michaelsen mit rund 9 Prozent. Im südlichen Wahlkreis konnte Grünen-Vertreter Sven-Christian Kindler immerhin 11 Prozent der Stimmen holen, den Wahlkreis gewann SPD-Frau Yasmin Fahimi deutlich vor CDU-Kandidatin Ursula von der Leyen.

Noch größer war der Abstand der Grünen zu SPD und CDU in den beiden ländlichen Hannover-Wahlkreisen. Im Wahlkreis 47 siegte SPD-Kandidat Matthias Miersch, im Wahlkreis 43 machte CDU-Mann Hendrik Hoppenstedt das Rennen.

Prognosen zu Wahlausgang schwierig

Zwei Jahre später bei der Europawahl zeigt sich ein anderes Bild. Die Grünen wurden mit gut 26 Prozent der Wählerstimmen stärkste Kraft in der Region Hannover (Landeshauptstadt und Umlandgemeinden) und verwiesen CDU und SPD auf die Plätze zwei und drei. Im Stadtgebiet Hannovers erzielten die Grünen sogar 31 Prozent, während die SPD auf 19,5 Prozent abstürzte. Ein paar Monate später wurde Belit Onay erster grüner Oberbürgermeister von Hannover.

Ob sich der Höhenflug der Grünen fortsetzt, ob die SPD neu erstarkt oder die CDU am Ende vorn liegt, ist zurzeit noch Stoff für Spekulationen. In den Parteizentralen erwarten die Strategen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Anstelle der Grünen hätte ich schon den Anspruch, den einen oder anderen Wahlkreis direkt zu holen“, sagt ein führender CDU-Vertreter.

Das sind die vier Bundestags-Wahlkreise der Region Hannover

Hannover-Stadt I (Wahlkreis 41): Hannover-Nord, dazu gehören die Stadtteile Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst und Zoo.

Hannover-Stadt II (Wahlkreis 42): Hannover-Süd, dazu gehören die Stadtteile Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel und Wülferode.

Hannover-Land I (Wahlkreis 43): Dazu gehören die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf.

Hannover-Land II (Wahlkreis 47): Dazu gehören die Kommunen Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Das sind die aussichtsreichen Kandidaten für Direktmandate

Wahlkreis 41, Hannover-Stadt Nord:

Die SPD schickt Adis Ahmetovic im Wahlkreis 41 ins Rennen. Quelle: Rainer Dröse

SPD: Erst kürzlich haben die Genossen den 27-jährigen Adis Ahmetovic zum Kandidaten nominiert. Ahmetovic hat Lehramt studiert, gilt als politisches Nachwuchstalent und Ziehsohn von Ministerpräsident Stephan Weil. Ahmetovic führt zusammen mit Ulrike Strauch den SPD-Stadtverband und arbeitet in der niedersächsischen Staatskanzlei als Referent für Regierungsplanung.

Maximilian Oppelt soll den Wahlkreis 41 für die CDU gewinnen. Quelle: Christian Behrens

CDU: Der 34-jährigen Maximilian Oppelt kämpft zum zweiten Mal um den Einzug in den Bundestag. Oppelt hat Jura in Göttingen studiert und arbeitet derzeit als Rechtsreferendar im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle. Er ist verlobt und seit einigen Jahren Ratsherr in Hannover. Oppelt führt den CDU-Kreisverband Hannover und gilt als politisches Nachwuchstalent.

Swantje Michaelsen tritt für die Grünen im Wahlkreis 41 an. Quelle: Samantha Franson

Grüne: Swantje Michaelsen geht zum zweiten Mal für die Grünen ins Rennen um ein Direktmandat. Die 41-Jährige hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert, derzeit leitet sie die Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Hannover. Michaelsen ist zudem verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Regionsfraktion.

Wahlkreis 42, Hannover-Stadt Süd:

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi tritt im Wahlkreis 42 erneut an. Quelle: Michael Thomas

SPD: Yasmin Fahimi versucht, den Wahlkreis erneut für die Genossen zu holen. Die 53-Jährige gehört dem Bundestag seit 2017 an und verfügt über große politische Erfahrung. Sie war Generalsekretärin der Bundes-SPD und arbeitete als Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. Fahimi hat Chemie studiert und viele Jahre für die Gewerkschaft IG-BCE gearbeitet.

Diana Rieck-Vogt soll den Wahlkreis 42 für die CDU gewinnen. Quelle: Ilona Hottmann

CDU: Diana Rieck-Vogt tritt für die Christdemokraten im Wahlkreis 42 an. Sie hat sich bei einer Kampfkandidatur gegen drei weitere Bewerberinnen durchgesetzt. Die 48-Jährige hat eine Zeit lang Bauingenieurwesen studiert, später beim Bauer-Verlag volontiert und bei der „Bild“-Zeitung gearbeitet.

Der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler will erneut für die Grünen nach Berlin. Quelle: privat

Grüne: Sven-Christian Kindler kandidiert erneut für den Bundestag. Der 36-Jährige ist seit 2009 Abgeordneter und gilt als erfahrener Finanzpolitiker. Kindler hat Betriebswirtschaft studiert und vor seiner politischen Karriere als Unternehmenscontroller bei Bosch Rexroth gearbeitet.

Wahlkreis 43, Hannover-Land I:

Rebecca Schamber aus Neustadt will den Wahlkreis 43 für die Sozialdemokraten gewinnen. Quelle: Patricia Chadde

SPD: Rebecca Schamber aus Neustadt geht im Wahkreis Hannover-Land I ins Rennen um ein Ticket nach Berlin. Die 45-Jährige hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks gearbeitet und deren Wahlkampfbüro in der Wedemark geführt. Marks will nicht wieder kandidieren.

Staatsminister Hendrik Hoppenstedt kandidiert erneut für die CDU im Wahlkreis 43. Quelle: Katrin Kutter

CDU: Hendrik Hoppenstedt ist vor acht Jahren in den Bundestag gewählt worden und tritt erneut an. Der 48-jährige Staatsminister ist einer der engsten Mitarbeiter von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der promovierte Jurist aus Großburgwedel führt zugleich den CDU-Regionsverband.

Jens Palandt soll für die Grünen ins Rennen gehen. Quelle: Joachim Dege

Grüne: Für die Grünen geht Jens Palandt aus Burgdorf ins Rennen gehen. Der 52-Jährige ist von Haus aus Ingenieur. Er arbeitet als Landesbeamter im Umweltministerium. Palandt war zuvor Mitglied der SPD.

Wahlkreis 47, Hannover-Land II:

Der stellvertretende Fraktionschef der SPD im Bundestag, Matthias Miersch, kandidiert im Wahlkreis Hannover-Land II erneut für den Bundestag. Quelle: Peter Steffen

SPD: Matthias Miersch ist seit 2005 Mitglied des Bundestags. Der 53-Jährige aus Laatzen hat sich als Umweltpolitiker einen Namen gemacht und ist inzwischen stellvertretender SPD-Fraktionschef im Bundestag. Der promovierte Jurist führt seit 2019 den SPD-Bezirksverband Hannover.

Tilman Kuban tritt für die CDU im Wahlkreis 47 an. Quelle: Janna Silinger

CDU: Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union, will ein Ticket nach Berlin lösen. Der 33-Jährige aus Barsinghausen hat Jura studiert und arbeitet für die Unternehmerverbände Niedersachsen. Zuvor war Kuban zwei Jahre als Nachwuchsscout für Hannover 96 tätig.

Grüne: Für die Grünen tritt Simone Meyer aus Springe an. Die 39-Jahre alte Architektin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Jörg Lohmann durch. Die Abstimmung der digitalen Versammlung muss noch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Von Andreas Schinkel