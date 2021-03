SPD-Unterbezirkschefin - Bundestagswahl in Hannover: Claudia Schüßler will den Streit in der SPD schlichten

Hannovers SPD wählt in wenigen Tagen ihre Kandidaten für den Bundestag – dabei ist ein offener Streit in der Partei entbrannt. Jetzt greift SPD-Unterbezirkschefin Claudia Schüßler ein.