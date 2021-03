Hannover

Im nördlichen Bundestagswahlkreis Hannovers liefern sich sechs SPD-Bewerber einen harten, zum Teil als unfair empfundenen Kampf um eine Kandidatur – und wie sieht es bei der CDU aus? Im nördlichen Wahlkreis steht Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt konkurrenzlos da und kann gelassen abwarten, wen die SPD am Ende ins Rennen schickt. Doch im südlichen Wahlkreis (42) treten vier CDU-Frauen in einen Wettstreit. Geht es dabei fair zu? Die Bewerberinnen betonen, dass Umgang und Tonlage stimmen. Dennoch wächst eine Woche vor der entscheidenden Abstimmung die Nervosität.

„Es hakt mal hier und da“

„Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung“, sagt Cornelia Kupsch, Bezirksbürgermeisterin in Mitte und eine der Bewerberinnen. Letztlich habe man aber das gemeinsame Ziel, mehr Frauen für die CDU in den Bundestag zu schicken. „Bei uns wird keine schmutzige Wäsche gewaschen“, betont Kupsch. Klar sei aber auch, dass es hier und da mal hake. Wo genau, will sie nicht verraten.

Wollen in den Bundestag: Cornelia Kupsch (links) und Diana Rieck-Vogt konkurrieren innerhalb der CDU Hannover mit ... Quelle: Franson

Kommendes Wochenende, 13. und 14. März, sind die Christdemokraten aufgerufen, ihre Stimmen in der Parteizentrale in der Walderseestraße abzugeben. Zur Wahl stehen neben Kupsch die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Diana Rieck-Vogt, Bezirksratsfrau Keti Langrehr und Honey Deihimi, Referatsleiterin bei der Bundesintegrationsbeauftragten in Berlin. Deihimi gilt manchen Parteifunktionären als Favoritin, doch Chancen habe alle vier.

Prominente Unterstützter für Deihimi

Deihimi gibt sich staatstragend. „Es gibt einen fairen Wettstreit und jede Kandidatin hat ihren Stil“, sagt sie. Der Kampf um Unterstützung sei Teil des Spiels. „Ein dickes Fell ist schon nötig, das ist klar“, sagt die ehemalige niedersächsische Integrationsbeauftragte. Dem Vernehmen nach kann Deihimi mit Rückhalt aus CDU-Landtagskreisen rechnen, auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete Rita Pawelski soll sich für sie stark machen.

... Keti Langrehr (links) und Honey Deihimi. Quelle: Schaarschmidt

Gut vernetzt

Rieck-Vogt will den Wettstreit am liebsten gar nicht kommentieren. Nur so viel: „Ich konzentriere mich auf meinen Wahlkampf, wir sind jetzt in der heißen Phase.“ Rieck-Vogt ist zugleich Ortsverbandsvorsitzende in Mitte und hat ein Mandat im Bezirksrat. Sie gilt als gut vernetzt und kann mit Rückendeckung aus der Frauen-Union rechnen ebenso aus der CDU-Mittelstandsvereinigung.

Bereit für Sieg und Niederlage

Langrehr findet, dass der Wahlkampf bisher „bemerkenswert fair“ ablaufe. „Ich bin bereit –sowohl für den Sieg als auch für die Niederlage“, sagt die Bezirksratsfrau aus Ricklingen. Sie werde diejenige, die gewinne, auch beim Wahlkampf um den Einzug in den Bundestag unterstützen. Die gebürtige Georgierin kann dem Vernehmen nach mit Hilfe aus der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung rechnen, die in der CDU die Interessen von Aussiedlern vertritt.

Parteigänger gehen davon aus, dass keine der vier Bewerberinnen beim ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erringt. Die beiden Frauen mit den meisten Stimmen treten dann in einer Stichwahl gegeneinander an.

Von Andreas Schinkel