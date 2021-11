Hannover

Feierlicher Bundeswehr-Appell im Herzen Hannovers: Das Land hat die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster mit einem besonderen Namenszusatz geehrt. Ab sofort darf die Bundeswehreinheit den Zusatz „Niedersachsen“ im Namen führen. Damit soll der seit Jahrzehnten bestehenden Verbundenheit beider Seiten ein besonderer Ausdruck verliehen werden.

Der neue Namenszusatz für die Lehrbrigade wurde am Sonnabend durch Ministerpräsident Stephan Weil und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (beide SPD) verliehen. Der feierliche Bundeswehr-Appell fand vor dem Landtag auf dem Hannah-Arendt-Platz statt. Kommandeur Christian Freuding nahm die Ehrung entgegen.

Zwei Bataillone in Neustadt stationiert

Die Ursprünge der Panzerlehrbrigade gehen zurück bis März 1956. Die Bundeswehr nennt die Einheit „eine feste Institution in Niedersachsen“. Quelle: Samantha Franson

Die Geschichte der Panzerlehrbrigade 9 begann am 5. März 1956 in Munster – damals noch als Panzerlehrbataillon 93 und Panzergrenadierlehrbataillon 92. Ihren heutigen Namen erhielt die Einheit schließlich im Jahr 1959 und ist seither laut Bundeswehr „eine feste Institution in Niedersachsen“. Inzwischen gehören ihr rund 6000 Soldatinnen und Soldaten an, einige davon im untergeordneten Versorgungsbataillon 141 und Panzergrenadierbataillon 33 in Neustadt.

Von Peer Hellerling